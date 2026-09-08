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调查：新加坡雇主招聘日趋审慎 近半数计划第四季度维持现有员工规模

我国第四季度经季节性调整的净雇佣展望为13%

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Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Sep 8, 2026 · 07:00 AM
    • 新加坡经季节性调整的净雇佣展望与上一季度持平，但与去年同期相比有所下降。
    • 新加坡经季节性调整的净雇佣展望与上一季度持平，但与去年同期相比有所下降。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡雇主在2026年第四季度的招聘中采取了更为审慎的态度，近半数雇主计划维持现有员工规模，而非进行大规模扩张。

    根据周二（9月8日）发布的最新《ManpowerGroup就业展望调查》，新加坡2026年第四季度经季节性调整的净雇佣展望为13%。

    该展望与上一季度持平，但与去年同期相比则下降了七个百分点。

    13%的数据是自2021年第四季度（当时展望为负2%）以来最疲软的招聘预测。

    新加坡的招聘意愿也落后于亚太及中东地区的区域平均水平（33%）和全球平均水平（29%）。

    在新加坡受访的651名雇主中，47%预计在10月至12月期间维持员工人数不变，较第三季度的41%上升了六个百分点。

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    与此同时，计划增聘员工的雇主占32%（低于之前的35%），预计裁员的占19%，另有2%尚未决定。

    ManpowerGroup新加坡区域经理Linda Teo表示：「企业在有明确业务需求时，仍然准备对人才进行投资，但许多企业在分配人力方面正变得更加严谨。」

    「雇主不再追求广泛的员工扩张，而是日益优先考虑那些能够支持企业转型、满足关键能力需求并增强长期竞争力的招聘。」

    各领域及公司规模分析

    从行业来看，贸易与物流业的招聘前景最为乐观，达到22%；紧随其后的是金融与保险业（20%），以及科技和信息技术服务业（17%）。

    相比之下，信息业（7%）以及专业、科学和技术服务业（6%）等领域的招聘意愿则较弱。

    拥有10至49名员工的中型企业招聘意愿最强（24%），而拥有5000名或以上员工的大型企业招聘前景则较为谨慎，为2%。

    招聘周期与职场新人趋势

    随着公司收紧招聘标准，找到合适的候选人所需的时间也更长。三分之一的雇主表示，填补职位空缺的时间比一年前更长，而42%的雇主则表示招聘周期没有变化。

    在招聘出现延迟的公司中，最主要的障碍是候选人与职位不匹配（43%），其次是缺乏具备所需技能的候选人（35%），以及本地人才短缺（29%）。

    职场新人的招聘保持相对稳定，37%的公司增加了对应届生或初级职位的招聘，39%则保持不变。

    然而，在减少职场新人招聘的22%的雇主中，主要原因包括人工智能自动化减少了初级岗位的工作（38%）、成本压力下更倾向于招聘有经验的人才（34%），以及整体招聘放缓（30%）。

    Teo说：「雇主正面临一个日益复杂的招聘环境，找到合适的候选人变得越来越困难。」

    她补充道：「随着技能要求的不断演变以及招聘双方期望的转变，一些企业需要更长的时间来实现最佳匹配。与此同时，市场对职场新人的持续需求表明，雇主仍然专注于建立可持续的人才梯队，并培养未来几年所需的技能。」

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