人工智能之外，淡马锡的科技投资押注何方？

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这家新加坡投资公司认为，数字和金融基础设施以及网络安全和数字信任领域存在机遇

在2026财年，淡马锡的投资组合净值达到创纪录的5180亿美元，较前一年增加490亿美元。 图片来源：《海峡时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

尽管淡马锡 (Temasek Holdings) 增持其人工智能股份的计划备受关注，但这家新加坡投资公司也在关注人工智能以外的科技机遇。

淡马锡在其2026年7月的年度报告中表示，其目标是将其与人工智能相关的风险敞口从截至2026年3月31日的财年（2026财年）的6%提高至2031年3月的15%。该目标不包括通过其新加坡投资组合公司持有的风险敞口。

该公司的投资组合净值在2026财年创下5180亿美元的纪录，较前一年增加490亿美元。公司已全面转向按市值计价的报告方式，将其未上市投资按市价估值。

其网站信息显示，淡马锡在人工智能领域的投资横跨整个价值链，从支持人工智能计算需求的能源基础设施，到为人工智能处理提供动力的半导体。

淡马锡金融服务主管 Connie Chan 表示：“我们认为（与人工智能相关的风险敞口）是价值创造的结构性长期驱动力。”

除了人工智能，Connie Chan 也认为“一些最有趣的（科技）机遇”存在于多个趋势的交汇点。

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她观察到，其中一个领域是数字和金融基础设施。金融公司正在升级资金流转系统，并着力解决包括跨境支付和资产服务（支持资产管理的任务）等领域的低效问题。

Connie Chan 说：“我们看到，那些能够减少阻力并嵌入关键金融工作流程的基础设施、平台和网络中，正浮现出长期机遇。”

淡马锡在这一领域的投资包括支付公司 Adyen 和 Stripe，以及数字市场基础设施运营商 Marketnode。

Connie Chan 表示，网络安全和数字信任技术是其他前景广阔的领域。

随着企业数字化和互联程度的提高，保护关键基础设施、数据和数字身份变得愈发重要。

Connie Chan 说，这拓宽了传统边界安全（专注于将攻击者拒之门外）之外的投资机会。它为包括保护身份、数据和交易在内的解决方案创造了持续的需求。

“我们预计，下一阶段技术转型的驱动力将更多地来自人工智能、数字基础设施、可信数据和金融网络的融合，而非个别的技术突破。”

从投资到应用

除了投资技术，淡马锡还将其应用于自身运营，并支持其投资组合公司采用这些技术。Connie Chan 表示，这种方法“相辅相成”。

她以 Temus 为例，这是淡马锡于2021年与美国数字转型公司 UST 共同成立的一家公司。2026年5月，Temus 推出了其 AI Foundry，旨在培养新加坡本土人才并支持包括淡马锡投资组合公司在内的转型项目。

Connie Chan 说，将其所投资的技术应用于自身的运营和决策中，有助于淡马锡“评估创新在何处可以转化为持久的商业成果”。

她补充道，从技术创新中获益最多的组织，是那些将技术融入产品和运营、实现可衡量成果并坚持以人为本采纳方式的组织。

本文是与新加坡金融管理局及全球金融与科技网络合伙业务制作。

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