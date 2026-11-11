Singapore FinTech Festival 2026

随着固定金额计算机越来越接近破解当今的加密技术，这家新加坡国防科技公司敦促金融服务公司立即做好准备。

新科工程 (ST Engineering) 企业数码业务总裁 Tan Bin Ru 在去年的新加坡金融科技节上发布 Quantizant 的测试版本，这是一个用于实现固定金额弹性的平台。 图片来源：ST ENGINEERING

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

为应对固定金额攻击做准备的时间窗口可能正在收紧。

美国科技巨头 Google 在一份2026年3月的报告中设定了2029年完成向抗后固定金额密码学 (post-quantum cryptography, PQC) 迁移的目标。PQC 使用新算法来抵御未来来自固定金额计算机的攻击。

总部位于新加坡的新科工程 (ST Engineering) 企业数码业务总裁 Tan Bin Ru 警告说，长期处理大量和海量敏感数据的金融业，可能成为固定金额攻击的主要目标。

但她表示，在新加坡，只有不到10%的金融服务公司制定了 PQC 计划。先行者包括大型银行、支付提供商和加密货币交易所。

新加坡的迁移时间表正在形成。今年，新加坡网络安全局 (Cyber Security Agency of Singapore, CSA) 发布了指导方针，要求关键信息基础设施 (CII) 所有者在2031年前完成 PQC 迁移。新加坡共有11个 CII 行业，其中包括银行和金融业。

其他面临固定金额威胁的组织——例如那些持有必须保密多年的敏感数据的组织——被敦促在2035年前完成迁移。

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固定金额计算机使用固定金额比特，它可以同时代表0和1，这与传统计算机一次只能处理0或1的信息不同。

它们最终可能变得足够强大，能够比传统计算机快得多地解决复杂问题——包括破解保护当今数据的代码。

一个正在缩小的窗口

Tan 表示，为金融服务公司设定的三年时间表可能太短。国防领域的 PQC 过渡研究大约在五年前就已经开始。

她说道：“在安全领域，过渡是一个长达数年的过程。”

她表示，新科工程旨在帮助企业建立固定金额弹性的平台 Quantizant，将在今年11月18日至20日举行的 新加坡金融科技节 (SFF) 上面向客户正式推出。其测试版已在去年的 SFF 上首次亮相。

她表示，一些客户已经完成了 PQC 过渡的探索阶段（见下文）。新加坡、香港和澳大利亚在该区域处于领先地位，但许多机构仍停留在认知阶段。

如何实现固定金额安全 新科工程企业数码业务总裁 Tan Bin Ru 分享了公司可以采取的一些关键步骤： 追踪加密 : 识别公司持有的加密密钥、使用的加密方式以及第三方依赖关系所在，以准确评估其风险敞口。

: 识别公司持有的加密密钥、使用的加密方式以及第三方依赖关系所在，以准确评估其风险敞口。 识别风险 : 根据交易价值、客户类型和加密风险对密钥进行优先级排序。

: 根据交易价值、客户类型和加密风险对密钥进行优先级排序。 规划过渡 : 分阶段迁移密钥并设置回滚选项，以确保实时交易不受干扰。

: 分阶段迁移密钥并设置回滚选项，以确保实时交易不受干扰。 与合作伙伴协调 : 确保生态系统中的所有参与方也做好准备。

: 确保生态系统中的所有参与方也做好准备。 加强治理: 建立治理机制、防护措施以及向监管机构的报告流程。

银行业生态系统的复杂性增加了挑战，因为当前的加密技术嵌入在各种应用程序、基础设施和第三方服务中。

继2024年2月发布咨询意见后，新加坡金融管理局 (金管局) 预计将在今年发布更多关于金融机构固定金额弹性的指导方针。

为何是现在？

Tan 表示，有两个因素正在减缓 PQC 的采用：一是资源被投入到人工智能等其他技术优先事项上，二是现实世界中尚未发生固定金额攻击。

Tan 说，不良行为者已经在收集和存储数据，以便在技术成熟后进行破解——这种策略被称为“先收集，后解密”。这使他们能够绘制目标的生态系统图、了解其加密方法，并定位高价值资产和漏洞。

她表示，一旦固定金额能力得到扩展，攻击者可能会针对加密最弱或回报最大的目标下手。

本文是与新加坡金融管理局和全球金融与科技网络 (Global Finance & Technology Network) 合伙业务制作。

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