2026年新加坡金融科技节将聚焦重塑未来金融格局的五大力量

Singapore FinTech Festival 2026

2026年新加坡金融科技节 (SFF 2026) 联合主办方表示，科技、资本、人才、政策和地缘经济将汇聚起来，改变金融行业。

今年新加坡金融科技节 (SFF) 的主题是“金融体系的未来重塑：新风险、新规则、新增长”，预计将吸引来自142个国家的超过7万名与会者。 照片来源：GLOBAL FINANCE & TECHNOLOGY NETWORK (GFTN)

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在新加坡，人工智能已在重塑金融服务，应用范围从欺诈检测到处理客户问题，无所不包。

Global Finance & Technology Network (GFTN) 中国、印度、亚细安、中亚和欧洲区首席执行官 James Boey 表示，下一个飞跃将是代理式商务，即人工智能代理代表消费者寻找、比较和购买产品。

GFTN 是新加坡金融管理局 (金管局) 于2024年设立的一家非营利性实体，它与金管局及新加坡银行公会合作，共同主办新加坡金融科技节 (SFF)。

Boey 表示，代理式商务是今年SFF的一大关键议题，它将改变线上商务的形态。他同时也是 GFTN Connections 的联席首席执行官。

五种力量正在汇聚并重塑金融业。他解释了这些力量如何在代理式商务中相互作用：

科技 改变了客户做选择以及商家接受订单的方式；

改变了客户做选择以及商家接受订单的方式； 资本 是改造基础设施所必需的，但企业必须确定回报将来自何处；

是改造基础设施所必需的，但企业必须确定回报将来自何处； 人才 ，因为需要相应技能来监督自动化决策和处理异常情况；

，因为需要相应技能来监督自动化决策和处理异常情况； 地缘经济 ，当客户、商家和支付提供商身处不同市场时，这一点就至关重要；以及

，当客户、商家和支付提供商身处不同市场时，这一点就至关重要；以及 政策必须解决整个链条中的同意、授权和责任问题。

他表示，这种融合构成了2026年SFF主题的基础：“金融体系的未来重塑：新风险、新规则、新增长”。

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本届金融科技节将于11月18日至20日在新加坡博览中心举行，预计将吸引来自142个国家的超过7万名与会者。

2026年SFF看点 Global Finance & Technology Network (GFTN) 中国、印度、亚细安、中亚和欧洲区首席执行官兼 GFTN Connections 联席首席执行官 James Boey 表示，今年的新加坡金融科技节 (SFF) 除了探讨宏大理念外，还将探索新工具的实际应用：哪些工具能创造价值，哪些成果难以实现，以及哪些方面需要改变。 同时也是GFTN论坛组织部门 GFTN Forums 联席首席执行官的 Boey 补充说，其目标是帮助机构和决策者做出更好的决策，并支持创新者发现真正的市场需求。 为促进此类互动，一些环节将回归： SFF MeetUp：连接与会者与潜在商业伙伴

Investor Hours：连接创始人和投资者 今年的新增环节包括： GFTN Signals：这是GFTN的人工智能平台 ALFIN 的一项功能，它能定期更新各阶段的关键理念，帮助与会者跟进他们无法参加的会议。

Merchant Experience Zone：连接商家和支付服务提供商。 Expand

科技与人才

Boey 表示，在这五种力量中，科技的发展速度最快。他认为人才储备方面存在的差距最大。

金融领域的量子计算就是一个例子。与当今传统计算机以0或1处理信息不同，量子计算机使用可以同时代表0和1的量子比特。

他表示：“它（量子计算）尚未成为每家金融机构的首要议程，但其潜在影响巨大。”

这些影响涵盖了从破解保护金融数据和交易的广泛加密技术，到解锁在风险分析和投资组合优化领域的新应用。

代理式商务预计将成为2026年新加坡金融科技节 (SFF) 的一大亮点。 照片来源：GLOBAL FINANCE & TECHNOLOGY NETWORK (GFTN)

Boey 说，为了跟上步伐，金融机构不仅要投资于工具，更要投资于人才。

员工需要接受培训，以使用新兴技术、管理风险和发现机遇。否则，企业可能会落后并错失潜在收益。

除了专业人才，企业领导者、网络安全和技术团队也必须了解新兴技术，以便分别制定战略、评估风险敞口和评估用例。

GFTN 的量子金融行业实验项目 (Quantum Finance Industry Experimentation, Q-FINEX) 是该领域的一项举措。该项目于2026年3月启动，是与西澳大利亚大学的量子信息、模拟和算法研究小组以及新加坡国防科技公司新科工程 (ST Engineering) 合作推出的。

GFTN 网站信息显示，Q-FINEX 使金融机构能够测试真实世界的用例，并比较经典、模拟、混合和量子就绪等不同方法。

立足实践经验

随着这些变化的加速，金融机构面临着更艰难的决策：在哪里投资，与谁合作，以及放弃哪些追求。

Boey 表示，2026年SFF旨在帮助回答这些问题。全球的行业领袖、初创公司创始人、决策者和投资者将分享他们自身的经验教训。

“（量子计算）尚未成为每家金融机构的首要议程，但其潜在影响巨大。” James Boey, Global Finance & Technology Network (GFTN) 中国、印度、亚细安、中亚和欧洲区首席执行官兼 GFTN Connections 联席首席执行官

他表示，演讲、展览和商务会议之间的联系也将变得更加清晰，以便与会者可以从讨论到解决方案，全程跟进一个议题。

例如，那些探索人工智能的人可以参加关于企业如何使用和治理人工智能的会议，然后在展会上与解决方案提供商会面。

Boey 说：“对我而言，SFF的价值在于让与会者在离开时，能够更有能力做出决策。GFTN 的作用就是汇集洞见和人才，帮助他们迈出下一步。”

本文与新加坡金融管理局和 Global Finance & Technology Network 合作呈献。

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