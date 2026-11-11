Swift：需制定共同标准以防止数字资产碎片化
Swift表示，数字资产尚无法在网络间无缝流转，这不仅导致流动性分散，也令用户不得不在多个平台间周旋。
- Swift表示，一个更加碎片化的世界可能会扰乱全球金融市场和跨境交易，而数字资产也无法幸免。 照片：GETTY IMAGES
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
一个碎片化的金融体系可能会拖累全球经济增长。
根据The Economist Group旗下商业机构Economist Enterprise的一份报告，到2030年，全球国内生产总值 (GDP) 可能会比预期低1%至6%，具体取决于金融体系分裂的程度。
这份于2025年发布的报告由全球金融合作组织Swift委托进行。报告发现，一个连通性较差的世界将扰乱跨境支付、信贷和投资，这可能减少国家间的资本流动。
Swift的数字资产业务主管Avalon Ingram表示，数字资产也无法幸免。
数字资产（如加密货币）是具有特定使用权或许可的数字价值形式。它们在分布式账本技术（如区块链）上流转，这是一种在去中心化网络中记录和验证交易的数字数据库。
同一份报告发现，数字系统常常无法跨国运作，并将外国参与者排除在外。
“碎片化是一个非常现实的风险。数字资产无法（在网络间）无缝流转，”Ingram说道。
她补充说，数字资产平台和产品是为满足不同需求而构建的。这导致金融机构将资金分散在互不连接的平台上，从而分割了可用的流动性。
Ingram表示，随着如此多的新项目涌现，它们也更难决定支持哪些平台，这导致一些项目无法进行洗牙。
她补充说，数字资产的未来不在于哪种形式的数字货币或平台能够成功，而在于它们是否能够协同工作，以实现价值在不同资产、平台、市场和系统之间的流转。
她表示，否则，碎片化“最终可能扼杀其中一些创新”。
奠定基础
Ingram表示，虽然区块链技术本身已不成问题，但更大的任务是建立能让参与者足够信任并进行大规模使用的框架。
她指出，自1973年以来，总部位于比利时的Swift一直通过共同标准连接各家银行。其报文网络如今让超过12500家机构每日转移数万亿美元的资金。
她表示，数字资产需要类似的基础。这包括记录资产和交易的共同标准，以及清晰的结算、风险和争议解决规则。
这将给予市场参与者更大的信心，相信他们的资金会得到安全处理。她说道：“治理是将技术连接转变为真正金融市场的关键。”
Ingram观察到，如今不同的金融体系、市场和平台在不同的框架下运作。但数字系统和传统系统需要协同工作，而不是相互取代。
她补充说，各个市场的监管发展速度也不同，这可能会将那些较为落后的市场排除在外。
她表示，关键在于促成共识，从而让各个机构、平台、市场和金融体系能够互操作。
她说道：“我们现在的机会是创建一个实现这一切洗牙所必需的混合生态系统。”
本文是与新加坡金融管理局和全球金融与技术网络 (Global Finance & Technology Network) 合伙业务制作。
欲了解更多报道，请访问 bt.sg/sff26
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