放慢脚步，加快速度：保障机制是规模化自主式人工智能的关键

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AWS表示，从防篡改的记录到由人做出最终决定，适当的保障措施可以帮助金融机构更快地采用自主式人工智能。

与仅回答问题的聊天机器人不同，一个人工智能代理可以自主地规划、执行和验证多步骤任务。 图片：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

你交给一个人工智能代理一项任务，然后让它运行。它会提取数据，逐步处理，并在几分钟内完成工作。

但是，该人工智能代理信任哪个来源？它采取了哪些步骤？如果它做错了什么，你能找出问题所在吗？

与仅回答问题的聊天机器人不同，一个人工智能代理可以在关键决策上接受人工监督，自主地规划、执行和验证多步骤任务。

Amazon Web Services (AWS) 新加坡董事总经理 Priscilla Chong 表示，正因如此，任何部署人工智能代理的人都需要知道它是如何以及为何得出答案的。AWS是美国电商巨头 Amazon 的子公司，提供云计算、人工智能和生成式人工智能服务。

她补充道，可审计性——即代理所采取的每一个行动及其所访问数据的记录——是企业要大规模运行人工智能代理时必须建立的四大关键保障机制之一。

Chong 说，另外三个是：

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将工作分解为可以逐一检查的小任务；

明确设定每个代理的权限，并由人来批准重大决策；以及

让代理安全地访问管理良好的数据。

Chong 表示，这些保障机制非但不会减慢公司的步伐，反而能让它们更快地发展。

例如，全球支付和金融服务公司 Stripe 在 AWS 上构建了 Chong 所说的“少数几个”人工智能代理来处理金融合规任务，并在不到一年的时间里将数量扩展到 100 多个。

Chong 说，这使得 Stripe 的合规团队能够将合规审查的处理时间减少 26%。

他们是如何做到的？Chong 解释说，Stripe 并没有将整个合规审查交给人工智能代理，而是将其分解为多个小的子任务。人工智能代理负责收集和准备信息；而人类审查员则做出最终决定。

她说，一旦该模式奏效，Stripe 就可以满怀信心地重复使用它。

监管完善，准备就绪

大多数人可能会认为，像金融服务这样受到严格监管的行业在采用自主式人工智能方面会面临更多障碍。但 Chong 认为，该行业反而是准备最充分的行业之一。

她解释说，银行等金融机构的运营依赖于大量定义明确的工作，这些工作包含的任务可以让代理打好基础，而由人来做最终决定。

这包括核实文件以接纳新客户、为金融犯罪审查整理案件档案、调查付款和分类处理纠纷。

Chong 说，监管实际上为该行业带来了优势。金融机构已经拥有成熟的风险、治理和内部审计框架——而这些正是代理所需要的保障机制。

在新加坡，监管机构已为采用自主式人工智能奠定了基础。新加坡金融管理局 (金管局) 于2026年7月发布了《运行时自主式金融保障框架》(SAFR)。

该框架是与金融机构和金融科技公司合作开发的，其中规定了四项保障措施：

身份 ：验证每个代理的身份是否与其声称的一致。

：验证每个代理的身份是否与其声称的一致。 权限 ：明确规定每个代理可以做什么以及在什么限制范围内操作的规则手册。

：明确规定每个代理可以做什么以及在什么限制范围内操作的规则手册。 行动前检查 ：根据代理的权限评估其提议的每一项行动。

：根据代理的权限评估其提议的每一项行动。 记录：为每一个决策提供防篡改的日志。

Chong 说，即使有了这些保障措施，人类也必须参与其中。

她补充说，这在金融服务领域尤其重要，并指出所涉及的交易和信息的敏感性。

Chong 说：“代理可以帮助你拓宽思路；然后由人介入做出决定。”

本文与新加坡金融管理局及全球金融与科技网络合作制作。

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