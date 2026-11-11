Paxos：企业财务部门正推动稳定币近期增长

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Paxos表示，在本地支付系统仍然缓慢或昂贵的市场，企业财务团队正转向使用稳定币。

一份2026年2月的报告估计，企业对企业（B2B）的稳定币支付额在2025年达到约2260亿美元（2890亿新元）。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

三年前，就稳定币事宜致电美国加密货币公司 Paxos 的，通常是来自各公司的创新团队。

Paxos 亚太区负责人 Khairi Azmi 表示，如今，这些电话主要来自负责管理现金流和财务风险的公司财务部门。

稳定币是一种数字货币，其设计旨在与一种或多种法定货币保持稳定的价值。它们可以近乎实时地全天候转账。

Azmi 观察到，企业的采用率已大幅飙升。根据咨询公司 McKinsey 和区块链分析提供商 Artemis Analytics 在2026年2月发布的一份报告，企业对企业（B2B）的稳定币支付额在2025年达到了约2260亿美元（2890亿新元），较2024年增长了733%。

Azmi 说道：“值得注意的是，真正实现增长的是企业财务（活动），而非消费者支付。”

他表示，企业使用稳定币向海外供应商和承包商付款，尤其是在那些本地支付系统缓慢或昂贵的市场。使用稳定币还可以将本地账户中的“闲置现金”释放出来，用作营运资本。

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四大会计师事务所之一的 PwC 在2025年11月的一份报告中表示，公司通常会保留此类资金，以避免因监管延迟或银行系统效率低下而导致的流动性短缺。

Azmi 表示，稳定币的主要优势在于速度，而非成本，因为将法定货币兑换成稳定币以及反向兑换都会产生费用。

财务主管为何开始关注

Azmi 表示，稳定币背后的技术早已成熟，但近年来“许可环境发生了变化”。

他表示，诸如新加坡金融管理局（MAS）的稳定币框架、欧盟的《加密资产市场法规》（MiCA）以及美国的《Genius法案》等监管框架，为稳定币提供了“可识别的监管形态”。

他补充说，有了明确的规则，首席财务官就可以批准使用稳定币进行支付，并将其纳入公司的财务政策。

McKinsey 和 Artemis Analytics 在2026年2月的报告中发现，亚洲在2025年占全球稳定币支付额的60%。新加坡是一个关键的推动力量，并且有潜力更进一步。

根据新加坡金管局的单一货币稳定币框架，只有获得该监管机构许可的发行方，才能将其发行的稳定币称为“受MAS监管的稳定币”。

一份2026年9月的咨询文件提议，将该标签的适用范围扩大至由新加坡和海外发行方共同发行的稳定币，并承认在可比规则下受监管的部分外国稳定币。

Azmi 表示：“这（可能）是今年亚洲在稳定币政策方面影响最深远的举措。”

Paxos 根据其主要支付机构牌照，在新加坡发行与美元挂钩的稳定币 USDG。

仍有待完善之处

根据 McKinsey 和 Artemis Analytics 的估计，尽管实现了增长，稳定币在全球B2B年度支付总额中仅占0.01%。

他表示，企业仍需要将稳定币与其财务软件相连接，决定如何进行会计处理，制定可与之交易的公司规则，并指定负责人。

Azmi 说道：“那些准备好采用（稳定币）的企业，是已经为其他（金融）工具解决了这四个问题的企业。”

本文是与新加坡金融管理局及全球金融与科技网络合伙业务制作。

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