金融机构规模化部署人工智能代理需要什么

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人工智能正在加速日常工作，但要将这些成果转化为企业级的生产力，仅靠更好的模型是远远不够的。

金融机构在规模化采用人工智能方面面临的一个关键挑战是，如何在用量增长的同时管理好人工智能系统的成本和性能。 图片来源：GETTY IMAGES

当银行客户标记一笔可疑交易时，人工智能代理可以审查其交易历史，并为人类员工进行总结。

华为数字金融业务首席执行官Jason Cao根据他与全球金融机构合作的经验指出，这些人工智能代理通常只在特定用例中提高效率，尚未实现企业级的生产力提升。

这家中国科技公司表示，它已为全球超过7100家金融客户提供服务，其中包括全球百强银行中的54家。

他表示，下一个重大考验是金融机构能否将人工智能代理与可信数据、业务系统和内部工作流程安全地连接起来，从而实现“从个别用例到企业级生产力”的跨越。

Cao说：“要将人工智能从试点阶段推广到生产环境，并贯穿于各个业务流程，单靠模型能力是远远不够的。”

他补充说，金融机构需要一个共享的企业级数字基础，以便统一管理模型、数据、代理、权限和成本。他接着说，若没有这样的基础，人工智能能力可能会分散在各个独立的应用程序中，导致更难重用、治理和规模化投入生产。

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为了帮助金融机构规模化地开发和部署人工智能代理，华为推出了一个用于多代理协作的开源平台openJiuwen。开源意味着用户可以根据适用许可的条款，访问和修改源代码。

Cao表示，这样一个统一的企业基础能让公司构建、运行、管理和治理代理。由于代码是开源的，它们可以根据自身不断变化的需求来调整平台。

他说，这有助于它们更好地“掌握自己的智能”。随着需求的变化，它们可以选择、评估和更换人工智能模型，同时管理自己的数据和知识，并构建可重用的代理能力。

控制token成本

金融机构还面临第二个挑战：在用量增长的同时，管理人工智能系统的成本和性能。

Cao表示，随着人工智能用量的增加，关键问题不仅在于token的单位成本，还在于token的消耗量如何与工作负载、性能和业务价值相关联。

Token是人工智能模型处理文本的单位，通常用于计算基于使用量的费用。

例如，一个复杂的推理任务和一个客户服务互动，可能各自需要不同的模型，在能力、性能和成本之间取得不同的平衡。

他补充说，这需要在token的整个生命周期内进行系统化管理，从为任务选择合适的模型到跟踪token的消耗情况。

Cao说：“token管理应日益被视为企业人工智能运营的一部分。其目标是提升每个工作负载所创造的价值，而不仅仅是最大限度地减少消耗。”

本内容是与新加坡金融管理局和全球金融与科技网络在合伙业务下共同制作。

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