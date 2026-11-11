什么是多轨金融？区块链技术与传统银行业如何融合

Singapore FinTech Festival 2026

加密货币交易所 Binance 联合首席执行官 Richard Teng 表示，传统支付网络和区块链基础设施必须协同工作，才能创建多轨系统。

2026年8月，链上代币化的现实世界资产总值达到309亿美元（395亿新元），几乎是一年前104亿美元的三倍。 图片来源：GETTY IMAGES

越来越多如股票和债券等传统金融 (TradFi) 资产正被代币化，即在区块链上表示为数字代币。 区块链是一种在去中心化网络中记录和验证交易的数字账本。它可以承载加密货币和稳定币，后者是一种与美元等“现实世界资产”挂钩以保持稳定价值的加密货币。

与此同时，代币化的现实世界资产领域也在不断增长。根据区块链数据提供商 Allium 的数据，2026年8月，这类资产在区块链上的总价值达到了309亿美元（395亿新元），几乎是一年前104亿美元的三倍。 加密货币交易所 Binance 的联合首席执行官 Richard Teng 表示：“区块链基础设施正越来越多地被用于探索支付、结算和代币化。”

他补充说，其近乎即时、全天候运行的特点“在价值的转移、结算和部署方式上提供了实际优势”。

Binance 表示，其全球平台通过其在阿布扎比全球市场 (ADGM) 的受监管实体获得授权。ADGM 是阿拉伯联合酋长国首都的国际金融中心。

Binance 未持有在新加坡从事受监管活动的牌照。

多轨的未来

Teng 将这些发展描述为金融业向多轨系统的迈进。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

他解释说：“多轨系统意味着传统支付网络、稳定币和区块链基础设施协同工作，而用户无需考虑其底层技术。”

Teng 表示，区块链轨道可以充当支付轨道——例如用于转移稳定币——但它们承载的不仅仅是支付。相同的基础设施可以支持金融资产的发行、转移、托管和抵押，这使得一项资产能够在多条轨道上运行。

Teng 说：“Franklin Templeton 模型在实践中展示了（多轨系统）——一项资产可以在一条轨道上发行，在受监管的托管机构中持有，并在另一条轨道上用作抵押品。”

他补充说，该模型使双方的需求变得具体化。传统金融可以从区块链技术的速度中受益，而加密货币则可以借鉴传统金融的运营纪律和风险管理。

他补充说，要实现这种无缝对接，需要可互操作的托管和结算、可靠的可兑换性以及跨司法管辖区的法律明确性。

他说，不同司法管辖区对稳定币和加密资产采取了不同的监管方法，在范围、许可要求和实施方面各不相同。

他说：“最终，（区块链）技术应使金融服务变得更加开放、灵活和可互操作。”

Franklin Templeton-Binance 模型如何运作 代币化的货币市场基金份额（以数字代币形式表示），通过美国资产管理公司 Franklin Templeton 的区块链平台 Benji Technology Platform 发行。

在特定司法管辖区内，符合条件的机构客户可将份额质押为抵押品，用于在加密货币交易所 Binance 上进行交易。

份额由托管提供商 Ceffu（前身为 Binance Custody）持有和结算。

其抵押价值会反映在 Binance 的交易系统中；客户无需将质押的持仓转移到交易所即可进行交易。

本文是与新加坡金融管理局和全球金融与技术网络建立合伙业务共同制作。

欲了解更多报道，请访问 bt.sg/sff26