人工智能在支付领域的价值何在？Ant International高管：在于优化商家现有业务

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Ant International 于2026年9月推出人工智能驱动的解决方案，满足商家的端到端需求。

Antom 首席执行官兼 Ant International 高级副总裁 Gary Liu 在其全球商户大会上发布了公司最新的人工智能解决方案。 图片来源：ANT INTERNATIONAL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

人工智能购物代理或许备受关注，但更大的变革可能正在店铺的幕后悄然发生。

这是总部位于新加坡的 Ant International 高级副总裁 Gary Liu 的看法。Ant International 是中国金融科技公司蚂蚁集团的全球业务部门。Gary Liu 同时也是 Ant International 旗下商家支付和数字化服务提供商 Antom 的首席执行官。

Gary Liu 观察到，如今支付领域超过90%的人工智能应用都在优化商家已有的工作任务。

Gary Liu 表示：“这正是人工智能为商家带来最直接、最可衡量价值的地方。”

他表示，这促使 Ant International 在2026年9月推出了全栈式、原生人工智能解决方案，将人工智能融入各个环节，以支持企业的端到端需求。

Gary Liu 举例称，其 Antom SmartDispute 产品可以为商家在拒付争议和上诉策略方面提供指导。自2025年7月推出以来，使用该产品的 Antom 商家平均赢得了41.8%的争议，而未使用该产品的商家胜率为24.5%。

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当持卡人要求其银行撤销与商家的某笔交易以追回资金时，就会发生拒付。

Gary Liu 补充说，Antom AutoDispute 能够分析、收集证据、起草并提交上诉。它帮助商家平均挽回了18%的拒付损失。

把握机遇

Gary Liu 表示，去年，人工智能帮助 Antom 商家处理了81.4%的支付任务。

代理式商务，即人工智能代理在整个购物过程中代表购物者行事，目前所占份额要小得多。但 Gary Liu 预计其将实现显著增长，且采用情况会因商家规模而异。（见下文方框）

中小企业和大型企业将如何以不同方式采用代理式人工智能？ Ant International 高级副总裁兼旗下商家支付和数字化服务提供商 Antom 首席执行官 Gary Liu 表示，企业采用代理式人工智能的方式很可能不尽相同。 他分享道，它们的需求取决于其自身规模。 中小企业 优先考虑易用性。它们可能缺乏计算资源和人工智能专业知识，因此需要易于采用且成本效益高的工具。

优先考虑易用性。它们可能缺乏计算资源和人工智能专业知识，因此需要易于采用且成本效益高的工具。 大型企业则专注于能够融入其系统、并带有定制化治理和权限控制的人工智能代理。 他表示，Antom 的商家洞察能够通过识别“哪些商品畅销、哪些需要推广，以及客户在何处流失”，来增强企业的代理式商务能力。

他补充说，Ant International 目前帮助商家使用购物代理，并针对与这些机器人相关的风险提供资金保障。

美国咨询公司 McKinsey 在2025年10月的一份报告中预测，到2030年，代理可能会促成价值3万亿至5万亿美元（约3.8万亿至5万亿新元）的全球消费贸易。

Gary Liu 表示，为了实现这一目标，业界需要一个共享框架来验证人工智能代理并对其问责。这将允许支付网络、市场平台和其他行业参与者信任代理，让其在购物时无需重复检查即可进行交易。

这项工作已经开始。2026年9月，Ant International 及支付网络公司 Mastercard 和 Visa 宣布，它们正在制定共同标准，以识别和验证能够代表用户进行购买的人工智能代理。

它们是通过 BuildFin.ai 这一平台开展这项工作的。BuildFin.ai 是由新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）牵头的一项倡议，旨在让金融机构、科技公司和研究机构共同开发满足监管条例的人工智能解决方案。

本文是与新加坡金融管理局及全球金融与科技网络（Global Finance & Technology Network）合伙业务的成果。

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