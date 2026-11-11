万事达卡：为何亚太地区正成为AI代理引导式购物的理想试验场？

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万事达卡表示，该地区拥有成熟的生态系统，其消费者偏爱创新的支付方式。

万事达卡调查显示，超过半数的亚太地区消费者偏爱创新的支付方式——这一比例高于其他任何地区。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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下一步就是让它们完成支付——自 2026 年 1 月以来，全球支付网络公司万事达卡一直在亚太地区对此进行实际测试。（见下文）

万事达卡亚太区服务执行副总裁 Matthew Driver 表示，其目标是为“可信的交易执行”铺平道路。在这种模式下，购物者将允许 AI 代理在他们设定的限制范围内代其购物。

Driver 表示，下一阶段是在更多应用案例和市场中洗牙该能力，同时确保消费者始终掌握控制权并充满信心。

为何在亚太地区测试？

Driver 表示，代理商务的准备情况与其说关乎地理位置，不如说关乎生态系统的成熟度。以此衡量，亚太地区（APAC）已占得先机。

亚太地区的代理商务试验 新加坡 ：万事达卡与新加坡银行星展银行 (DBS) 和大华银行 (UOB) 合作进行了一笔实际交易，由 AI 代理预订并支付了一次行程。该交易记录了客户的同意，并通过令牌和密钥确保了支付安全。

：万事达卡与新加坡银行星展银行 (DBS) 和大华银行 (UOB) 合作进行了一笔实际交易，由 AI 代理预订并支付了一次行程。该交易记录了客户的同意，并通过令牌和密钥确保了支付安全。 韩国 ：这家支付网络公司展示了 AI 代理如何搜索交通选项、预订行程并代表消费者付款。

：这家支付网络公司展示了 AI 代理如何搜索交通选项、预订行程并代表消费者付款。 印度 ：万事达卡展示了代理支付在企业差旅中的应用案例，包括酒店和餐饮预订。

：万事达卡展示了代理支付在企业差旅中的应用案例，包括酒店和餐饮预订。 澳大利亚和新西兰：万事达卡完成了多笔交易，在这些交易中，AI 代理寻找供应商、比较选择并完成购买。

万事达卡的《2024年新支付指数》发现，超过半数的受访亚太地区消费者偏爱创新的支付方式——这一比例高于其他任何地区。该调查在全球范围内访问了超过 19,000 名消费者。

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他表示，许多亚洲市场的消费者也习惯了高度数字化、互联互通的支付系统，在日常生活中自如地切换使用银行卡、数字钱包和实时支付。

Driver 表示，洗牙代理商务的其他关键因素包括明确的治理和强大的公共—私人伙伴关系。

在他看来，新加坡兼具了这些要素，因为该国主要制定宏观原则以鼓励创新，同时保护消费者的隐私和安全。

他表示，这对于建立信任至关重要，而信任将“最终决定消费者和企业采纳代理商务的速度”。

与此焦点相关的一项举措是由新加坡金融管理局主导的 BuildFin.ai 计划。该计划汇集了金融机构、科技公司和研究机构，共同为现实世界开发人工智能解决方案。

通过该平台，万事达卡正与支付网络同行 Visa以及中国金融科技公司蚂蚁集团的全球业务分支 Ant International 合作，共同制定用于识别和验证代客购物的 AI 代理的共享标准。

他补充说，这些标准至关重要，因为 AI 代理将跨越众多商户、银行、支付提供商和国家进行交易。

Driver 表示，如果没有一个共享框架，每个参与者都需要用自己的方式来识别和授权代理，这将导致摩擦和碎片化。

Driver 表示，万事达卡将通过其位于新加坡的区域创新卓越中心继续投资该生态系统，该中心汇集了人工智能、网络安全和创新资源，并计划在吉隆坡和东京设立更多中心。

“这些投资有助于我们与亚太地区的客户共同创造解决方案，同时贡献可以进行全球洗牙的想法和框架。”

本内容与新加坡金融管理局及全球金融与科技网络合作制作。

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