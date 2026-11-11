为何支付速度是企业进入新兴市场的关键

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虽然稳定币有助于加速资金转移，但监管清晰度仍是一大障碍

Tazapay 联合创始人 Kanupriya Sharda 表示，发达市场之间的资金转账可在不到一小时内完成，但通过新兴市场的转账可能需要数天时间。 照片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在瞬息万变的跨境贸易中，支付速度可以决定一笔交易能否成功。

金融科技初创公司 Tazapay 的联合创始人兼首席商务官 Kanupriya Sharda 表示，通过金融科技平台在发达市场之间（例如从新加坡到美国）进行的资金转账，可在不到一小时内完成清算。

但她表示，通过新兴市场走廊的转账可能需要数天时间，并经过多家银行。

Tazapay 于 2020 年在新加坡成立，提供跨境支付基础设施，让企业能够跨市场收款、持有和支付资金。它持有由新加坡金融管理局 (金管局) 于 2023 年授予的主要支付机构牌照。

Tazapay 还在加拿大、香港、美国和澳大利亚持有牌照和注册，并支持超过 100 个市场的收款和付款。

她以 Tazapay 的一个客户——一家总部位于美国的货运预订平台——为例，说明了延迟可能造成的损失。

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Kanupriya 说，时机在这里至关重要，因为航空公司放出的货运舱位可能会在几小时内售罄。

她补充说，在扩展到越南市场时，该公司发现电汇收款速度太慢。当客户的付款到账时，价格可能已经变动，或者货运舱位已经没有了。

她说，Tazapay 的解决方案是为该公司在越南提供本地虚拟银行账户。

现在，通过虚拟账户支付几乎可以即时到账，让该公司能够快速分配货运舱位。她表示，之后 Tazapay 会处理跨境结算事宜。

更快、更大额的转账

Kanupriya 说，对于跨境转账，在收款方市场持有本地货币流动性，可以让某些支付解决方案实现即时付款。

但她补充说，这种方式仅限于小额交易；较大额的交易仍需约两天时间。在许多国家持有流动性的成本可能很高。

Kanupriya 表示，稳定币解决了速度和金额两方面的问题。这些数字支付代币与一种法定货币挂钩，可以近乎即时、全天候地转移。

她补充说，Tazapay 每年处理超过 400 亿美元（约 510 亿新元）的支付；其中约 60% 的流程在某个环节涉及稳定币。

稳定币相关服务仅由 Tazapay Canada Corp 提供；Tazapay Singapore 不提供数字支付代币服务。

她说，公司可以通过 Tazapay 发送稳定币，Tazapay 会将其兑换并以当地货币支付出去。

公司也可以用当地货币收款。Tazapay 随后会将其转换为稳定币，与公司进行即时结算。

对于希望用法定货币收款和付款的企业，Tazapay 采用了 Kanupriya 所说的“三明治”模型，即用法定货币资金兑换成稳定币进行转移。

她说，稳定币使用洗牙的关键在于监管的清晰度。在新加坡，金管局于 2023 年敲定了其稳定币监管框架，旨在保障用户，并确保在新加坡受监管的稳定币具有高度的价值稳定性。

但她表示，在许多新兴市场，关于稳定币是否可用于支付或交易的规定仍然“模棱两可”。

第二个限制在于本地网络。她说，像新加坡的 FAST（快速安全转账服务）这样的系统是为消费者支付而构建的。这使得更大额的款项只能重新回到电汇的方式。

新加坡的 FAST 转账上限为每笔交易 20 万新元。

“最后一英里的基础设施需要进一步发展，我们才能支持整个支付价值链。”

本文的制作是与新加坡金融管理局和 Global Finance & Technology Network 的一项合伙业务。

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