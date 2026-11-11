您会信任人工智能代理为您购物吗？
Visa表示，如果建立了适当的防护机制和支持，人工智能可以帮助个人和企业研究各种选择并在网上购物。
- 根据2026年9月的一项调查，尽管许多人会使用人工智能代理来购物，但很少有人会让它完成结账。 图片来源：GETTY IMAGES
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
需要定期购买杂货或办公用品吗？
Visa亚太区总裁Stephen Karpin表示，如果您足够信任人工智能（AI）代理，它便可以为您研究、推荐，并在获得您的许可后进行购买。
Karpin说，让代理完成购买可以减少日常购物中的麻烦，例如在结账时浏览多个页面。
Visa预计，随着技术的进步和用户逐渐习惯，代理式商务（agentic commerce）将如同电子商务一样增长，并称其普及只是“时间问题，而非是否会发生的问题”。
美国支付技术公司Global Payments于2026年9月进行的一项调查显示，虽然许多人会使用AI代理来购物，但很少有人会让它完成结账。该调查访问了包括新加坡和美国在内的七个国家的超过16000名消费者。
74%的受访者会让代理比较价格，69%的受访者会让它研究产品。只有21%的人会让它自主完成购买。
他表示：“使用AI搜索产品和允许AI代理在涉及金钱时代表您行事，这两者之间有很大区别。”
他补充说，作为全球最大的支付网络之一，Visa正在为更多由代理主导的购物奠定基础，而信任是其中的核心。
这包括分别于2025年和2026年推出的Visa Intelligent Commerce和Visa Agentic Ready。
Visa Intelligent Commerce是一个人工智能平台，能让AI代理提供安全的购物体验。在第一阶段，Visa Agentic Ready计划帮助发行Visa卡的银行在安全、可控的环境中测试由AI代理完成的购买交易。
“人们需要知道代理被允许和不被允许做什么，以及每笔交易背后有哪些保护措施。”
让消费者掌握控制权
Karpin说，在交易前、交易中和交易后内置的保障措施，是建立信任、实现AI主导购物的关键。
在购买前，消费者应能为其代理设定限制，包括交易金额以及代理何时需要先征求人类的确认。
他补充说，如果代理试图进行一笔异常交易，系统应暂停该交易，向用户发出警报，并将其提交审核。
Karpin说，购买过程也应该易于追踪。系统必须记录消费者批准了什么、代理收到了什么指令，以及交易是如何完成的。他表示，这样一来，消费者就可以对错误提出异议并获得解决。
让商家参与其中
Karpin认为，AI主导的购物也改变了商家需要准备的事项。阻止非人类访客的在线商店会让AI代理难以浏览。
为了提供帮助，Visa推出了Agent Score和Trusted Agent Protocol。前者用于评估商家的网站对AI代理的准备程度，后者则用于区分合法的代理和恶意机器人。
Karpin说：“我们最终需要的，也是Visa正在帮助建立的，是可信的框架、安全标准和全球连通性，从而将代理式商务的创新转变为日常现实。”
本文是与新加坡金融管理局和全球金融科技网络（Global Finance & Technology Network）合伙业务制作。
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