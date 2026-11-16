加强防范或引入第三方安全服务商有助于降低风险

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【新加坡】随着保费下降，以及人工智能使攻击变得更迅速、更复杂，越来越多新加坡公司正在购买网络保险。

然而，行业观察人士指出，许多公司仍未受保；在那些已经购买保单的公司中，其投保的保障范围也远低于它们可能面临的潜在损失。

保险经纪公司 Marsh 指出，其今年在新加坡售出的网络保单数量是去年的近五倍。

但 Marsh 亚洲网络业务负责人 Sean Letz 表示：“绝大多数客户购买的网络保险限额都低于其可能面临的最大风险敞口。”

造成这种差距的原因并非供应不足。Marsh 在其季度市场报告中指出，2026年第三季度，亚洲的保险承保能力仍然普遍充足。

Letz 认为，自满情绪可能是一个因素。

他表示：“（公司）普遍低估了网络事件可能造成的损失规模。许多公司在网络保护和恢复能力方面投入了大量资金，因此很难想象这些措施会失效。”

他告诉《商业时报》（The Business Times），虽然亚洲对网络保险的需求正在迅速增长，但投保率“依然很低”。

该经纪公司指出，在新加坡，勒索软件攻击仍然是网络保险索赔的主要驱动因素，其次是数据泄露和非恶意网络中断。

根据新加坡网络安全局（Cyber Security Agency, 简称CSA）的调查，2025年，新加坡近九成的机构遭遇过至少一起网络安全事件。其中，勒索软件是最常见的攻击类型。

随着人工智能使攻击者能够更快地识别和利用漏洞，这一威胁日益加剧。

新电信 (Singtel) 集团总裁 Yuen Kuan Moon 表示，人工智能正在降低发起攻击的成本，让网络犯罪分子能“更容易、更快速、更廉价地”锁定公司目标。

他在公司于周五（11月13日）举行的财报发布会上说，许多攻击“不一定非常复杂”，“只是因为方便而已”。

星展银行 (DBS) 总裁 Tan Su Shan 在11月5日的银行业绩发布会上警告说，人工智能代理正“成千上万地被释放出来”，导致网络攻击更加频繁。

网络安全事件使得企业面临的风险更加紧迫。近期，新加坡发生了一系列数据泄露事件，并成为头条新闻。

电信公司 M1 于11月6日披露，公司在10月30日遭遇了一次数据泄露，导致客户的姓名、身份证资料、出生日期、手机号码、电邮地址和住址等数据被泄露。该公司未透露受影响的客户数量。

新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 于11月3日表示，在其预订技术提供商 Amadeus 发生的一起网络安全事件中，约有46,000个预订记录的相关数据可能受到影响。

周二，SPH Media 成为最新受害者之一，其遭遇了一次“由人工智能驱动”的网络安全漏洞攻击，影响了其9%的数据库。SPH Media 是《商业时报》的出版商。

新加坡网络安全局（CSA）周五表示，这些攻击是近期网络事件激增的一部分。自9月以来，月均报告的网络事件数量已达到1月至8月平均水平的三倍。

保费降低，但保障有限

网络保险涵盖因安全故障或攻击造成的利润损失和恢复费用等安全威胁，也保障因网络安全漏洞而产生的IT取证调查费用和法律责任。

在新加坡提供网络保险的保险公司包括 Chubb、AIG 和 QBE。

Marsh 表示，第三季度亚洲的网络保险费率下降了6%，并指出，现在有更多机构将此类保险视为其更广泛风险管理策略的一部分。

在新加坡，保费费率下降了13%。

Letz 说：“网络保险可以覆盖网络事件所产生的许多直接、可投保成本的很大一部分。”

“市场对买家仍然有利，但新出现的威胁、风险累积的担忧以及人工智能在攻击方法中日益广泛的应用，持续影响着承保行为。”

对于年收入低于100万新元、投保额为50万新元的中小型企业（SME）来说，Chubb 的年度保险保费约为700新元。

在 Chubb 保障范围的另一端，一家收入在2500万新元至5000万新元之间的公司，若要获得300万新元的保障，可能需要支付约8800新元的保费。

有些保单涵盖由供应商造成的漏洞以及人为失误引发的事件。

Chubb 的保单涵盖因人为失误造成的业务中断；AIG 的保单则将公司或其员工“疏忽或无意的作为或不作为”导致的数据丢失视为承保事件。

然而，保障范围受限于特定条件和除外条款。对于忽视已知弱点的公司，其获得的保障额度可能会更低。

Chubb 保单中一个可选的“被忽略的软件”条款为公司提供45天的全面保障。软件未打补丁的时间越长，公司必须承担的损失就越高。

如果公司在申请投保时没有披露所有相关事实，保险公司也可能拒绝赔付。

Letz 指出，今年迄今为止，购买此类保障最多的行业包括专业服务、通信、媒体和科技，以及金融机构。

《商业时报》联系的几家上市公司拒绝对其是否拥有网络保险一事发表评论。 星和 (StarHub) 证实公司拥有相关保险，并表示正在积极评估处理客户数据的第三方供应商。

中小企业依然脆弱

尽管保费下降，但小型企业受保的可能性仍然较低。

QBE 的一份2025年报告显示，36%的新加坡中小企业拥有网络保险，低于前一年的38%。

成本似乎并非主要原因。在新加坡网络安全局的调查中，只有28%的企业表示缺乏预算；而更大部分（56%）的企业则表示缺乏相关知识。

一个可能的因素是，企业可能没有充分意识到他们所面临的风险。在新加坡网络安全局调查的企业中，近半数不认为自己会成为网络攻击的目标。超过三分之一（36%）的企业将网络安全列为“低优先级事项”。

中小企业协会（Association of Small & Medium Enterprises）会长 Ang Yuit 表示，随着中小企业专注于拥抱人工智能，“网络安全成了次要优先事项”。

他告诉《商业时报》：“当你的组织规模较小时，你采纳新技术的速度会远超于你进行治理或风险管理的速度。”

当被问及中小企业是否在网络保险上投入更多时，Ang 指出，随着中小企业继续将注意力转向实施人工智能，投保率“最近有点停滞不前”。

新加坡科技工商协会（SGTech）网络安全分会主席 Dr Genie Sugene Gan 表示，尽管如此，中小企业仍应优先考虑其托管安全服务。这指的是将网络安全职能外包给第三方，其成本低于在内部建立此类职能。

她告诉《商业时报》：“大多数中小企业缺乏专业知识和人力，而单靠金钱无法买到这两者。保险是在事故发生后进行赔付；而托管服务则能降低事故发生的几率。”

数据安全软件公司 AvePoint 的首席转型官 Dux Raymond Sy 表示，小型企业应该从“他们不能承受损失的数据和系统”着手。

这包括启用多重因素认证和备份关键数据。

需要更强的恢复能力

对于那些对网络保险有更深认识的大型企业而言，令人担忧的是它们过度依赖保险，而忽视了对网络事件的防范准备。

Accenture 东南亚安全业务主管 Vinod Shankar 援引公司的一份报告称，大约60%的机构依赖网络保险来替代网络恢复能力。

然而，他补充说，单靠网络保险是不够的，因为业务中断的总成本可能高达保险赔付额的10倍。

他说：“保险可以帮助抵消财务损失，但无法恢复业务运营、客户信任或公司声誉。单靠增加支出并不能解决问题。”

他指出，虽然加强保护可以降低网络事件发生的可能性，但网络恢复能力最终关乎组织在发生中断时维持关键运营并迅速恢复的能力。

尽管网络风险日益增加，但在 Accenture 调查的机构中，只有约40%为关键系统预先定义并测试了恢复路径。

Vinod 补充道：“组织需要了解哪些系统和运营最为关键，并定期进行恢复测试。”