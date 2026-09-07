摩根士丹利：随着亚洲资本市场在下半年深化，新加坡和香港银行将受益最大

分析师称，在亚细安，部分马来西亚和泰国银行也能从中受益

新加坡和香港受益于其强大的监管框架、深厚的机构投资者基础以及在亚洲进行资本中介的能力。 插图：NURULSHAZANANI IDRIS, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】摩根士丹利最近的一份报告指出，随着亚洲资本市场在今年下半年持续深化，新加坡和香港的银行将成为主要受益者。

这是因为该区域的收入增长、城市化进程以及中产阶级的壮大，正在创造可观的家庭财富。

摩根士丹利的股票分析师 Nick Lord 和 Selvie Jusman 表示：“随着财富的积累，储蓄逐渐从存款和房地产转向股票、债券、共同基金和另类投资等金融资产。”

在“金融化”这一进程中，市场和机构开始深刻影响企业的运营方式和普通人的生活，金融体系也将从主要由银行贷款驱动，演变为更加以市场为基础的模式。

随着区域经济的成熟，对财富管理和私人银行的需求将日益增长，而作为亚洲领先的金融中心，新加坡和香港有望继续成为这一趋势的主要受益者。

股票分析师表示：“新加坡继续巩固其作为财富管理、私人银行、家族办公室和跨境资本流动的区域中心地位……（而）香港在首次公开募股（IPO）活动改善、跨境投资流动以及深化人民币和固定收益市场发展的持续举措支持下，其股权资本市场重现增长势头。”

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他们补充说，这两个市场都受益于其强大的监管框架、深厚的机构投资者基础以及在亚洲进行资本中介的能力。

随着该区域资本市场的扩张，在这些生态系统内运营的银行能够获得增长更快、资本效率更高的收入来源。

亚洲银行业竞争力如何

最有能力受益的银行是那些在区域网络中拥有综合企业银行、交易银行、财富管理和资本市场平台的银行。

该报告称，随着企业融资需求变得“日益复杂”，它们的区域扩张将需要银团贷款、债券发行、股权融资、外汇解决方案以及风险管理产品。

因此，资本市场活动正与传统的企业银行业务关系变得更加紧密交织。

摩根士丹利的分析师表示，星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 已在亚细安各地逐步建立这些能力，使它们能够通过贷款以外的方式将客户关系变现。

汇丰银行 (HSBC) 和渣打银行 (Standard Chartered) 同样受益于在多个地区推动国际资本流动、贸易融资和财富管理。

分析师补充说：“中国银行（香港）也因人民币国际化进程加快和与中国相关的资本市场活动而脱颖而出，成为受益者。”

然而，许多亚细安的国内银行仍然依赖传统贷款业务，较少接触到结构性增长机会。它们的估值可能看起来具有吸引力，但分析师们由于“不利的宏观（条件和）国内政策悬而未决”而保持选择性。

尽管如此，在泰国，银行在经历了几年的去风险化之后，正寻求扩大其贷款规模，不过大部分贷款将集中在有抵押的零售和企业贷款领域。

报告指出：“这表明银行业周期可能正在从资产负债表停滞期，过渡到一个以信贷重新扩张为特征的时期。”

分析师指出，Bangkok Bank 在其亚细安同业中“处于有利地位”，因为它长期专注于企业银行业务和区域连通性，而 Kasikornbank 也是一个主题性受益者。

其他一些马来西亚银行，如 CIMB 和 Maybank，也能从亚洲深化的资本市场中受益。

但印度尼西亚和菲律宾的银行经历了更多的盈利下调——随着贷款势头减弱导致增长预期放缓，那些更侧重于国内业务的银行普遍表现不佳。

Jusman 和 Lord 表示：“在未来十年，资本市场的增长可能会成为区分银行表现的越来越重要的因素。”

乘数效应

摩根士丹利的分析师指出，未来几年，资产负债表的增长也将是关键的盈利驱动因素。

这是因为随着东南亚政策利率的下降和利润顺风的消退，贷款增长可能成为更重要的盈利驱动力。

许多企业现在正进入一个新的投资周期，它们在扩大产能并增加基础设施支出。它们不再像冠病疫情后那样，专注于修复资产负债表或保留流动性。

分析师表示：“这应该会支持对企业贷款、营运资金融通、贸易融资和交易银行服务的更强劲需求。”

地缘政治紧张、供应链韧性考量以及从单一制造业中心分散化等宏观经济条件，正在鼓励跨国公司扩大其在东南亚的业务版图。

报告指出：“越南、印度尼西亚、泰国和马来西亚等国家继续吸引外国直接投资，特别是在电子、汽车、可再生能源和数字基础设施领域。”

“随着企业建立新的生产设施、物流网络和区域总部，银行通过项目融资、供应链融资、贸易服务和外汇解决方案，成为重要的融资伙伴。”

分析师预计，这些宏观条件将产生“强大的乘数效应”，即单一的企业客户关系现在能够同时创造贷款、存款、交易银行和资本市场的收入。