新加坡厨房设备公司CEO与高级经理因涉嫌欺诈及伪造账目被控；两人目前将继续留任

董事会称，让两人继续留任是为了“公司的最佳利益”

[新加坡] 新加坡厨房设备公司（SKE）的首席执行官和一名高级经理因商业事务局（CAD）的一项调查而被控。

SKE于周四（6月4日）表示，其首席执行官兼执行董事 Sally Chua Chwee Choo 及高级经理 Charlene Koh Sai Eng 已于周二被控。于2021年辞职的前首席财务官 Chow Mei Ling 也与两人一同被控。

SKE表示，在“有进一步发展之前”，Chua 和 Koh 将继续留任各自的职位。

该集团表示，SKE的提名委员会和董事会（不包括Chua及其联合创始人丈夫Alan Lee）认为，让两人继续留任是为了“公司的最佳利益”。

这三名女性各面临两项指控：一项是欺诈性虚假陈述，另一项是伪造账目。这些指控涉及刑事法典第424A(1)条和第477A条下的涉嫌罪行。

SKE补充说，Chua 和 Koh 已获保释，目前正在寻求法律咨询。她们的下一次庭审将在7月1日进行。

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2023年6月，SKE曾表示，Chua 和 Koh 因一项与刑事法典第417条（该条文概述了对欺骗行为的处罚）下潜在罪行相关的调查，而被商业事务局（CAD）逮捕。

据《商业时报》2023年6月报道，商业事务局的调查是在律师事务所 Rajah & Tann 完成一项审查后展开的。该审查涉及八笔总计140万新元的付款，这些款项由SKE的主要股东 QKE Holdings 代表公司的主要运营子公司 Q’son Kitchen Equipment 支付。

根据该审查，QKE的某些员工在未经执行董事的指示、知情和/或批准的情况下篡改了文件。

在2021年8月暂停交易前，SKE的股价最后收报于0.059新元。