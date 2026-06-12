新加坡厨房设备公司为保留面临刑事指控的CEO和高管辩护

该公司就CEO Chua Chwee Choo和高级经理Koh Sai Eng面临的欺诈等指控回应新交所问询；执行董事Alan Lee被指定为备任CEO

【新加坡】 Singapore Kitchen Equipment (SKE) 表示，尽管首席执行官Chua Chwee Choo和高级经理Koh Sai Eng被控欺诈和伪造账目，但由于刑事案件尚未审结，她们仍留任原职。

SKE在回应新加坡交易所的问询时表示，其提名委员会和董事会将在法庭程序出现关键进展时更新其评估，包括在商业事务局完成检控之后。

SKE在周三（6月11日）提交的一份文件中表示，这些指控并未声称两名女性有意牺牲第三方利益以谋取经济收益，也无意促成任何刑事失信行为、与第三方的欺诈性交易，或对任何一方造成财务损失。

该公司表示，内部审计师已确认所有漏洞均已弥补，且自2021年12月31日结束的财年以来，其法定审计师未发现任何管控疏失再次发生。

SKE指出，公司近期运营稳定，在2023和2024财年均实现净利润，并且在2025年拥有净流动资产和正向的经营性现金流入。

这家在凯利板上市的公司——其股票已停牌近五年——也对其公司治理情况进行了简要更新。

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继独立董事Choo Kok Kiong于五月离职后，其审计与风险管理委员会目前由两名独立董事组成。

针对Chua和Koh的指控源于一项事实调查审查中先前指出的八笔交易中的一笔。据该公司称，指控声称前首席财务官Chow Mei Ling、Chua和Koh合谋误导外部审计师BDO。Chow也面临着类似指控。

这些高管被控伪造102张付款凭证，以谎称一笔741,721.55新元的奖金是在2020年1月支付，而其实际支付日期为2019年1月。这笔奖金由大股东QKE Holdings代表主要运营子公司Q’son Kitchen Equipment支付。

据《商业时报》2023年6月报道，商业事务局的调查是在律师事务所Rajah & Tann进行审查后展开的，涉及八笔总额达140万新元的付款。SKE表示，目前的指控与这八笔付款中的一笔有关。

应急方案

SKE表示，如果上述任何一位高管无法履行职责，现任执行董事Alan Lee Chong Hoe将被任命接任首席执行官，公司也将聘请一位合格的外部高管来接替高级经理的职位。Lee和他的妻子Chua与Frankie Cheng共同创立了这家公司。

在2021年8月停牌前，SKE的股价最后收于0.059新元。