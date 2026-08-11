新加坡置地上半年净利增长90%至2亿1170万新元

营收同比增长2%至3亿7680万新元

新加坡置地为资助莱佛士坊The Clifford正在进行的重建工程而提取贷款，其净负债率已升至8.9%。 照片来源：SINGLAND

[新加坡] 房地产发展商 新加坡置地 (SingLand) 公布截至6月30日的上半年净利为2亿1170万新元，较去年同期的1亿1140万新元飙升90%。

这家主板上市公司在周二（8月11日）的监管文件中表示，盈利增长主要得益于投资性房地产的公允价值收益增加，以及联营公司的贡献增强。

上半年营收同比增长2%，从3亿6830万新元增至3亿7680万新元。

营业额的增长主要由房地产投资业务推动，该业务营收同比增长8%，从1亿5940万新元增至1亿7300万新元。这主要得益于集团旗下新加坡资产的业绩改善，特别是新加坡置地大厦 (Singapore Land Tower) 和西城购物中心 (West Mall)。

科技业务也为总营收增长做出了贡献，其营收从之前的6530万新元攀升12%至7290万新元。这得益于对政府机构的电脑硬件销售额增加。

然而，这些增长被酒店业务营收的下滑部分抵消。由于新加坡泛太平洋酒店 (Pan Pacific Singapore) 和滨海湾宾乐雅臻选酒店 (Parkroyal Collection Marina Bay) 的经营业绩疲软，以及缺少房地产重建收入，酒店业务营收同比下降6%，从1亿3770万新元降至1亿2960万新元。

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每股盈利为0.148新元，高于去年同期的0.078新元。

截至6月30日，每股净资产值也增至6.12新元，而截至2025年12月31日为6.01新元。

新加坡置地从联营公司分得的业绩从去年同期的960万新元飙升超过400%至4810万新元。

这主要得益于Parktown Residence、Skye at Holland和Pinetree Hill等住宅项目的更高贡献，以及该集团在5月份将诺维娜广场 (Novena Square) 的持股比例从20%提高至40%后分得的更高业绩。

集团为收购诺维娜广场 (Novena Square) 及资助莱佛士坊The Clifford项目的持续重建工程而提取贷款，导致净负债率从截至2025年12月31日的4.7%上升至截至6月30日的8.9%。

该集团预计，新加坡的私人住宅和办公楼市场将保持韧性，而零售业虽面临游客消费疲软，但仍将保持稳定。

在周二业绩发布前，新加坡置地的股价收盘下跌0.6%或0.02新元，报3.45新元。