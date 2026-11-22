企业受鼓励阐明其增长计划并采取措施释放股东价值

Ang预计，随着更多公司专注于创造股东价值，该基金的可投资范围将扩大，对中型股的配置也将增加。 照片：富敦基金管理

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【新加坡】富敦基金管理 (Fullerton Fund Management) 投资组合经理 Shawn Ang 表示，尽管中小型股市场整体面临新一轮波动，但新加坡上市公司在与股东沟通和评估自身战略方面正变得更加开放。

Ang 说，政府为振兴本地股市所做的努力，鼓励了更多公司阐明其增长计划并采取措施释放股东价值。这些努力反过来吸引了更多投资者的兴趣，并推高了估值，尤其是在小型公司中。

然而，他指出，这些益处并非均等，投资者越来越能区分那些采取具体措施释放价值的公司和那些没有采取行动的公司。

Ang 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时说：“并非每家中型股公司（自股权市场发展计划，简称 EQDP 启动以来）都表现良好。”

“这非常重要，因为这意味着那些希望求变、并有推动回报增长故事的公司，实际上正在获得回报。”

此前，中小型股经历了一轮上涨行情，但近几个月来，其表现普遍不及大型股，市场出现了分化。

在此背景下，由于2026年第三季度市场波动加剧，富敦自该基金推出以来已减少了对中小型股的投资敞口。

Ang 负责管理富敦在新加坡金融管理局（MAS）的EQDP计划下的新加坡价值提升基金。该基金投资于以增长为导向的机会，即专注于股本回报率或盈利增长的新加坡公司。自2025年10月推出以来，该基金规模已增长超过三倍，达到11亿新元以上。

尽管该基金在可投资的资产类型上没有限制，但根据EQDP的授权，其目标是将其资产净值的30%分配给新加坡中小型股票。

Ang 表示，该基金的结构使其能够灵活地应对波动的股市，而无需担心公司的规模。

聚焦股东价值

Ang 表示，过去一年一个显著的发展是，上市公司越来越愿意与股东沟通、举办投资者日活动以及进行战略评估。

Ang 指出，尽管一些新加坡公司早已积极与投资者沟通，但新加坡金融管理局的 EQDP 和价值释放计划 (Value Unlock programme) 等举措在近期推动了更多此类活动。

他说：“如果我看到别人（通过创造股东价值）并从中受益，我就会更愿意这样做。”

“而且，因为一家希望推动回报和增长的公司会获得重新估值，而另一家则不会，这意味着两者之间存在明显的差异化增长倍数。”

Ang 表示，在富敦，他通过担当企业讨论的参谋，并提供机构投资者的视角来与公司合作。

他说：“作为一家长期投资于新加坡的机构投资者和基金，我们了解人们在寻找什么。（我们希望）专注于使信息传达更准确、更清晰有力。”

市场波动中仍存机遇

尽管该基金削减了对中小型股的投资敞口，但 Ang 对该领域的中期机遇仍然保持乐观。

他预计，一旦短期市场波动平息，一些公司将表现出色，但选股仍将至关重要。

他看好的机会包括新加坡的基础设施相关投资，因为未来几年将有一系列建设项目，包括新的地铁线、樟宜机场5号航站楼以及新的滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 大楼。

另一个感兴趣的领域是 Ang 所称的“自救型”公司：这些企业拥有强健的资产负债表，能够将盈余现金再投资以推动增长。

“我更倾向于公司进行一些增长性投资，但（他们也可以考虑）股票回购、派发股息或剥离非核心资产以专注于增长。”

随着新加坡巩固其作为财富中心的地位，Ang 也预计将出现许多受益者。

他说：“我们会思考宏观趋势的类型，以及哪些公司将从这些趋势中受益。但并非每家公司都是如此——我们一直选择那些希望专注于估值的公司。”

总体而言，Ang 对新加坡的前景保持积极看法，理由是其强劲的经济增长、富有韧性的企业盈利、受控的通货膨胀以及政策支持。

盈利增长和基本面依然强劲，但 Ang 正在监控全球宏观经济状况波动所带来的风险。

Ang 预计，随着更多公司专注于创造股东价值，该基金的可投资范围将扩大，对中型股的配置也将增加。不过，他提醒说这需要时间。

“你种下一颗种子；种子必须先发芽，然后长成幼苗，再长成大树——这是一个过程，一段旅程，需要时间。”