与会嘉宾：鉴于大盘股占主导地位，新加坡需要更多元化、高增长的上市公司

富国基金管理有限公司的Li Xiaowei博士表示：“生态系统的关键在于拥有更多的上市公司。”

为吸引更多中国投资者，新加坡必须提供比其他地区更独特的投资机会。 照片：商业时报资料

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【新加坡】为降低大盘股在交易所的主导地位，新加坡需要吸引更多元化、高增长的公司前来上市。

富国基金管理有限公司副总经理兼首席投资官Li Xiaowei博士表示，为吸引更多中国投资者，新加坡必须提供有别于亚细安其他地区和中国的、更独特的投资机会。

Li博士在周一（9月21日）举行的CGS中国-亚细安商界领袖峰会“激活新加坡下一增长层”的专题讨论中指出：“生态系统的关键在于拥有更多的上市公司。”

近年来，新加坡一直在推动振兴本地交易所，部分措施是扶持中小型股。此举促使新加坡交易所 (SGX) 的证券市场总交易额在2026财年同比增长72%，达到446亿新元。

参与该专题讨论的还有新交所证券市场与托管部主管Serene Cai、吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust) 受托管理人总裁Kevin Neo，以及丰隆亚洲 (Hong Leong Asia) 建材集团投资者关系与转型办公室主管Patrick Yau。

该专题讨论由CGS国际资产管理部集团主管James Ong主持。

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Li博士补充说，新加坡的投资吸引力受到其“非常强大、非常突出”的大盘股主导地位的影响，这与中国内地和香港的情况不同。

蓝筹股海峡时报指数 (STI) 占新交所总市值的80%，而中国的沪深300指数则占其市值的50%。

海指的市值约为中盘股iEdge新加坡中期50指数 (iEdge Singapore Next 50 Index) 中公司的10倍，而在中国，大盘股沪深300指数的市值约为中盘股中证500指数的三倍。

在流动性方面，一只典型的海指成分股的交易量是中期50指数中典型股票的10倍。但在中国，一只典型的沪深300指数成分股的交易流动性大约是中盘股指数中典型股票的两倍。

两地市场的差异部分原因在于新加坡缺乏行业多样性。海指近60%的权重集中在金融业，但大盘金融股在中国市场仅占20%。

与此同时，海指中几乎没有医疗保健和信息技术行业的代表。而这些行业在中国大盘股中约占35%。

Li博士指出，新加坡的证券交易所一直在努力提振市场，其他与会嘉宾也补充说，股权市场发展计划 (EQDP) 是迈向正确方向的一步，尽管它并非灵丹妙药。

新交所的Cai说：“它的目的是为了催化、转型和变革。没有经济激励，很难指望生态系统能够自行启动或实现飞跃。”

Cai表示，新加坡才刚刚在2025年推出EQDP，目前仍处于“征程的开端”；她指出，诸如“价值释放计划”(Value Unlock programme) 等后续举措将进一步催化增长。

Li博士补充说：“真正驱动市场或板块吸引力的，是其基本面的增长前景。”

“一旦有了这个前景，研究分析师就会将其展示给投资者，然后资金流或流动性自然会随之而来。”