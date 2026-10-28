新加坡支付网络委任总裁及董事会成员

Derek Chan 出任总裁；11人董事会由金管局资深人士 Jacqueline Loh 领导

新加坡支付网络 (SPAN) 是由新加坡金融管理局 (金管局) 和新加坡银行公会设立的非营利实体，负责管理和治理新加坡的国家支付计划。 照片：海峡时报

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【新加坡】新加坡支付网络 (SPAN) 已委任其总裁和董事会成员，该网络定于2027年初开始运营。

Derek Chan 将出任总裁，他在支付领域拥有近二十年的领导经验。董事会共11名成员，由新加坡金融管理局 (金管局) 负责企业发展的副局长 Jacqueline Loh 领导。

新加坡支付网络 (SPAN) 是由新加坡金融管理局 (金管局) 和新加坡银行公会 (Association of Banks in Singapore, 简称ABS) 设立的非营利实体，负责管理和治理新加坡的国家支付计划。

新加坡金融管理局 (金管局) 和新加坡银行公会于周三（10月28日）表示，SPAN 当下的首要任务是确保国家支付计划从目前的管理者手中平稳、无缝地过渡。

Derek Chan 曾负责支付计划开发、支付运营和行业合作等工作，其中包括在全球银行卡组织任职的经历。

他目前还担任银行电脑服务私人有限公司 (Banking Computer Services) 的首席商务官，该公司负责运营新加坡主要的国家清算和支付基础设施。

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董事会成员来自银行、科技、全球支付、创新、治理、法律和监管事务等领域。

文告指出，董事会将提供战略监督，以确保新加坡的国家支付计划保持可及性、韧性和前瞻性。

新加坡金融管理局 (金管局) 此前宣布，从11月1日起，Jacqueline Loh 将卸下负责企业发展的副局长一职，并被委任为行长办公室的首席顾问，同时她还将担任 SPAN 的董事会主席。

她表示：“随着 SPAN 逐步为正式运营做准备，我们将专注于加强治理、促进业界合作，并为未来发展奠定基础，以确保新加坡的支付计划保持世界一流水平——即广泛普及、运营稳健，并处于支付创新的前沿。”