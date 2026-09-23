Tan Kiat How：亚细安市场各展所长，新加坡将优先发展高价值人工智能基础设施

亚细安任何一个国家都无需提供人工智能生态系统所需的一切

数码发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How出席在滨海湾宾乐雅臻选酒店举行的亚太金融论坛。 摄影：JEAN LOW

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】数码发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How表示，随着东南亚市场各自发挥优势，新加坡将专注于最大化其人工智能基础设施的价值，而非仅仅是最大化计算能力。

他在周三（9月23日）的亚太金融论坛上发表主旨演讲时说：“我们的目标不是追求最大计算能力，而是从计算中获取最大价值。”

他表示，东南亚人工智能基础设施的未来将是区域性的，而非由每个国家各自提供完整的生态系统。

“人工智能基础设施的竞赛不会仅凭兆瓦取胜，而在于我们如何将计算能力、能源网络、资本和企业有效连接起来。”

他补充道，并非所有工作负载都需要设在新加坡，整个亚细安能够提供人工智能经济所需的完整基础设施方案。

新加坡目前拥有超过1千兆瓦（gigawatt）的数据中心容量，但在电力、土地和水资源方面面临限制。

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Tan说：“任何一个国家都无需提供所有这一切。一些市场可以贡献能源和空间，而另一些市场则可以提供人才和产业能力。”

“我们的机遇在于将这些优势连接成一个区域系统，使其产生的价值大于各部分的总和。”

新加坡作为区域枢纽

他表示，在区域内，新加坡可以帮助该体系变得“更互联、更具投资价值和更值得信赖”，并以即将出台的《数码基础设施法案》（Digital Infrastructure Bill, DIB）为例。

该法案于9月8日提交国会，并在7月进行了公开咨询，预计将于10月在国会通过。法案旨在加强主要云服务和数据中心的安全与韧性。

Tan指出，该法案通过实现三个核心目标，反映了在维持数码增长的同时，增强社会对其底层基础设施信心的积极方针。

他说：“首先，它为我们最大的数据中心和云服务提供商建立了明确的安全和优先次序要求。”

“其次，它创建了一个可持续性基线，以便随着计算能力的增长，土地、电力和水资源能够得到更有效的利用。”

他补充道：“第三，（它创建了一个框架，）公司可据此做出重大的绿色战略或经济承诺，以确保获得稀缺的资源和容量。”

可持续性是关键

Tan指出，更严格的安全性、韧性和可持续性要求，既能支持长期的数码增长，也为长期投资者提供了更大的确定性。

Tan说：“在世界各地，我们看到数据中心在政治上变得越来越重要。关于电力、水、土地、电网容量以及社区能得到什么回报等问题，正被不断提出。”

他补充说，新加坡的目标是及早应对这些挑战，以避免不必要的权衡取舍。

他指出，新加坡已在能源效率、热带数据中心标准、冷却技术、韧性和安全性等方面与行业参与者展开合作。

他补充道：“（新加坡）还为新的数据中心容量引入了竞争机制，以确保稀缺资源能分配给具有强大可持续性和更广泛经济价值的项目。”

他说：“韧性不仅仅是一项监管要求，它也是经济基础设施的一部分，能让企业充满信心地进行数码化。”

他指出：“可持续性也是如此。（它）不是为了减缓数码增长，而是为了给我们有纪律的增长留出空间。”