与会嘉宾表示：新加坡仍是亚洲私募市场中心，但区域竞争对手正迎头赶上

他们表示，专业知识不再局限于新加坡，并正日益扩展至整个区域。

从左至右：Accelerate Capital 和风险投资公司 BEENEXT 的 Hero Choudhary、Golden Gate Ventures 的 Vinnie Lauria、Monk’s Hill Ventures 的 Kuo-Yi Lim 以及 Capritaur Ventures 的 Eric See。 照片：JEAN LOW

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】周一（9月28日），在私募市场会议 SuperReturn Asia 上，与会嘉宾表示，新加坡仍然是许多基金和初创公司的区域总部，但其他市场正在迎头赶上，亚洲的竞争日益激烈。

他们在滨海湾金沙会展中心的小组讨论中表示，尽管关键的投资职能仍集中在新加坡，但专业知识已不再局限于这个国家，并正日益扩展至整个区域。

Accelerate Capital 创始人兼首席执行官、风险投资公司 BEENEXT 的管理合伙人 Hero Choudhary 表示：“随着新加坡的地位日益突出，你也可以看到不同国家的本地生态系统正以不同的速度发展。”

总部位于新加坡的 Golden Gate Ventures 的创始合伙人 Vinnie Lauria 指出，人才、经商便利性以及新加坡的国际声誉是其主要吸引力。

与此同时，专注于东南亚早期阶段的风险基金 Monk's Hill Ventures 的管理合伙人 Kuo-Yi Lim 形容新加坡是基金在整个区域及其他亚洲市场运营的“绝佳”基地。

他指出，新加坡已建立了一个涵盖投资专业人士、基金管理、法律服务、合规与税务的强大生态系统。

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专注于风险债务和私人信贷的公司 Capritaur Ventures 的合伙人 Eric See 也同样表示，新加坡仍然是该公司的区域中心，这主要得益于其配套基础设施。

区域竞争加剧

但 See 表示，其他亚洲市场在过去十年中已取得长足发展，并补充说，在募资和人才方面，日本、印度和马来西亚正在追赶新加坡。

他特别指出，去年日本和印度成为领先的募资目的地，而印度尼西亚和马来西亚在东南亚地区也吸引了大量投资。

Lim 表示，虽然新加坡仍然是顶级专业服务的中心，但这些能力也开始在其他地方出现。

他观察到：“我们现在越来越多地关注越南和印度尼西亚等地，以期获得一定程度的支持，因为这种技能组合现在已经扩散到整个区域。”

与会嘉宾指出，投资仍然非常本地化，因此实地经验非常重要。

Lauria 指出，投资仍然高度本地化，需要公司在各个市场建立团队和专业知识。

See 说：“你永远不能认为自己比任何国家的专家更优秀。”他补充说，新加坡的投资者应采取区域性策略，平衡在各国的部署。

See 表示，对于基金经理而言，保持竞争力意味着要与投资者保持相关性，他将坚韧、弹性和敏捷性列为关键的差异化因素。

从宏观到主题

与会嘉宾一致认为，该地区的投资策略已变得更具主题性，而非宏观驱动。

Lim 表示，过去几年东南亚的投资论点主要集中在中产阶级增长和数字化上。虽然这些趋势依然存在，但投资者越来越关注个别行业。

他说：“现在的转变是更趋向主题性，无论是能源、半导体、科技还是国防。”

Lauria 表示，地理位置也影响着投资主题。在越南，Golden Gate Venture 大量投资于带有线下业务成分的企业，而其在新加坡的投资则专注于人工智能。

与此同时，Lim 表示 Monk’s Hill 专注于涉及公司资本结构表重组的特殊情况。

他说，后冠病疫情时期的投资估值过高，并面临“某种清算”。

“但同时，这些公司已准备好增长和加速，而这正是需要资本的地方。”

See 强调了金融科技、特殊情况和能源转型是其感兴趣的领域，但他指出，Capritaur 会避免将投资组合过度集中在任何一个行业。

退出仍是挑战

尽管新加坡作为私募市场中心具有优势，但退出机会对该地区的投资者而言仍然是一个挑战。

Lauria 表示，东南亚部分地区的资本管制仍然很严格，这使得通过新加坡的控股公司更有利于促进买卖双方的交易。

Lim 表示，新加坡乃至整个区域在成长阶段的首次公开募股方面没有看到“太多动静”。

他以 Grab 最近收购“先买后付”平台 Atome 的控股权为例说：“要有退出，就必须有资本的进入点。”

Lim 还提到了新加坡金融管理局的股票市场发展计划，该计划旨在通过资产管理公司为新加坡股市注入更多资本并提高流动性。

他希望更高的流动性能带来更多的退出机会，并让资本能够再循环回到市场，从而为投资者带来回报。

尽管如此，在全球不确定性中，与会嘉宾仍对新加坡的前景持乐观态度。

Lim 说：“我认为，新加坡仍然是最具吸引力的地方之一。特别是在这个地缘政治和局势变幻莫测的时代，新加坡变得更具吸引力。”