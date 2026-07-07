新加坡将加速境外ETF交叉上市 目标审批时间为三个月

新交所：此举将为本地投资者带来更广泛的交易所上市产品

目前，在境外注册的ETF在新加坡进行交叉上市时，可能需要经过漫长的监管审查过程。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】为扩大投资选择并吸引更多发行人，新加坡正采取措施，大幅缩短资产管理公司在新加坡交易所（SGX，简称新交所）将境外交易所交易基金（ETF）进行交叉上市所需的时间。

新交所发言人在答复《商业时报》（The Business Times）的询问时表示，新交所一直在与业界合作，研究一种“新的简化流程”，以减少监管阻力，让符合资格的产品能在三个月内上市。

该发言人补充说，长此以往，这将为新加坡投资者带来更广泛的交易所上市产品选择。