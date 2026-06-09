全球芯片制造商反弹，新加坡股市收高；海指上涨1.2%
整体市场上涨股344只，多于下跌股231只
- 6月9日，Thai Beverage领涨海峡时报指数成份股，收盘上涨3.5%或0.015新元，至0.44新元。 照片：商业时报资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】继上周早些时候的大幅抛售后，新加坡股市周二（6月9日）因全球科技股反弹而收高。
基准的海峡时报指数（简称海指，STI）上涨1.2%或59.58点，收于5023.25点。
整体市场上涨股多于下跌股，共344只上涨，231只下跌。全天成交量为14亿股，成交额达21亿新元。
Thai Beverage 领涨新加坡蓝筹股指数，收盘上涨3.5%或0.015新元，至0.44新元。
海指成份股中表现最差的是 Yangzijiang Shipbuilding ，该股下跌0.9%或0.03新元，收于3.41新元。
本地三大银行股全面上涨。 DBS 上涨1.6%或1.00新元，收于63.76新元； OCBC 上涨1.7%或0.40新元，至23.80新元； UOB 则上涨1.6%或0.59新元，报38.38新元。
在iEdge新加坡次级50指数中， Singapore Post 涨幅居首，上涨4.8%或0.015新元，收于0.325新元。
Yangzijiang Financial 是跌幅最大的成份股，下跌2.2%或0.005新元，收盘报0.225新元。
主要区域指数涨跌互现。
香港恒生指数下跌0.4%，日本日经225指数上涨2.2%。
韩国综合股价指数上涨8.2%，马来西亚富时吉隆坡综合指数则下跌0.2%。
Julius Baer的新一代研究分析师Enrico Chinello表示：“我们继续看好云计算和人工智能主题，并将数据中心投资视为关键的赋能者和增长驱动力。”
本文在人工智能的协助下完成，并由记者审核
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