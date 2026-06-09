The Business Times
business-time-50

全球芯片制造商反弹，新加坡股市收高；海指上涨1.2%

整体市场上涨股344只，多于下跌股231只

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Jun 9, 2026 · 06:16 PM
    • 6月9日，Thai Beverage领涨海峡时报指数成份股，收盘上涨3.5%或0.015新元，至0.44新元。
    • 6月9日，Thai Beverage领涨海峡时报指数成份股，收盘上涨3.5%或0.015新元，至0.44新元。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】继上周早些时候的大幅抛售后，新加坡股市周二（6月9日）因全球科技股反弹而收高。

    基准的海峡时报指数（简称海指，STI）上涨1.2%或59.58点，收于5023.25点。

    整体市场上涨股多于下跌股，共344只上涨，231只下跌。全天成交量为14亿股，成交额达21亿新元。

    Thai Beverage 领涨新加坡蓝筹股指数，收盘上涨3.5%或0.015新元，至0.44新元。

    海指成份股中表现最差的是 Yangzijiang Shipbuilding ，该股下跌0.9%或0.03新元，收于3.41新元。

    本地三大银行股全面上涨。 DBS 上涨1.6%或1.00新元，收于63.76新元； OCBC 上涨1.7%或0.40新元，至23.80新元； UOB 则上涨1.6%或0.59新元，报38.38新元。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    在iEdge新加坡次级50指数中， Singapore Post 涨幅居首，上涨4.8%或0.015新元，收于0.325新元。

    Yangzijiang Financial 是跌幅最大的成份股，下跌2.2%或0.005新元，收盘报0.225新元。

    主要区域指数涨跌互现。

    香港恒生指数下跌0.4%，日本日经225指数上涨2.2%。

    韩国综合股价指数上涨8.2%，马来西亚富时吉隆坡综合指数则下跌0.2%。

    Julius Baer的新一代研究分析师Enrico Chinello表示：“我们继续看好云计算和人工智能主题，并将数据中心投资视为关键的赋能者和增长驱动力。”

    本文在人工智能的协助下完成，并由记者审核

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore stock marketSingapore Stocks

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The old technology uses less electricity than centralised air conditioners is a major advantage for a resource-starved country.

    Singapore brings back 19th-century tech to beat warming climate

    Both brokerages' mutual favourite CapitaLand Integrated Commercial Trust is fully acquiring Paragon for about $3.9 billion.

    S-Reits ‘positioned for recovery’ as yield spreads widen: analysts

    David Rubenstein, co-founder and co-chairman of The Carlyle Group, warns against “just trying to do deals for the purpose of doing deals, as opposed to getting high rates of return”.

    Private equity giant Carlyle can grow bigger but needs to stay on its toes: co-founder David Rubenstein

    Senior Minister of State for Trade and Industry Low Yen Ling (in pink jacket) and Grab Singapore's managing director Alejandro Osorio (to the immediate right of the sign) at the launch of the “Grab Full House Mission” on Tuesday (Jun 9).

    Grab, EnterpriseSG launch scheme to help small F&B businesses grow customer demand and capabilities

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More