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新加坡股市收高 海指上涨0.6%

整体市场上涨股298只，下跌股274只；全日成交量16亿股。

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Thu, Jun 11, 2026 · 06:31 PM
    • 基准海峡时报指数上涨29.25点，报4988.10点。
    • 基准海峡时报指数上涨29.25点，报4988.10点。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡股市周四（6月11日）收高。

    基准新加坡海峡时报指数（STI）上涨0.6%，即29.25点，收报4988.10点。

    Yangzijiang Shipbuilding 领涨新加坡蓝筹股，股价上涨3%或0.10新元，至3.47新元。

    海指成分股中表现最差的是 Hongkong Land ，该股下跌0.8%或0.06美元，收报7.19美元。

    三大本地银行股均收高。 DBS 上涨1.3%或0.77新元，至62.60新元； OCBC 上涨0.5%或0.11新元，至23.34新元； UOB 上涨0.5%或0.18新元，至38.06新元。

    在iEdge新加坡次级50指数中， First Resources 是最大涨幅股，上涨9.9%或0.27新元，收报2.99新元；而 Digital Core Reit 是最大跌幅股，下跌3%或0.015美元，收报0.485美元。

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    纵观整体市场，上涨股以298只对274只领先下跌股，全日成交量达16亿股，成交额21亿新元。

    区域主要股指涨跌互现。

    香港恒生指数下跌0.7%，日本日经225指数上涨0.1%，韩国综合股价指数（Kospi）上涨0.4%，马来西亚富时综合指数（KLCI）上涨0.03%。

    Interactive Brokers的高级经济师Jose Torres表示，由于市场对人工智能资本支出的担忧持续，抛售仍在继续。

    他指出，尽管“核心消费价格指数低于预期，增强了能源冲击带来的价格压力可能得到控制的希望”，但抛售仍在继续。

    “虽然4.2%的结果符合预期，但这未能缓解投资者的担忧，因为下周美联储主席Kevin Warsh将主持其上任后的首次会议。”

    本文在人工智能的协助下撰写，并由记者审阅

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