区域股市涨跌互现 新加坡股市收盘持平 海指微涨0.02%
Venture Corporation领涨蓝筹股
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】由于区域市场表现好坏参半，新加坡股市周四（5月21日）收盘基本持平。
基准的海峡时报指数（Straits Times Index，简称STI）上涨0.02%或0.8点，收于5045.71点。
Venture Corporation 领涨新加坡蓝筹股，股价上涨2.5%或0.43新元，收于17.65新元。
海指成分股中表现最差的是 Singtel ，该股下跌6.4%或0.32新元，收报4.70新元。
这家电信公司周四早些时候公布截至3月31日的六个月净利润为22亿新元，与去年同期相比下降了20.9%。
本地三大银行周四均收高。 DBS 上涨0.7%或0.45新元，收于61.75新元； OCBC 上涨0.4%或0.09新元，收于23.33新元； UOB 则上涨0.3%或0.10新元，收于37.69新元。
整体市场中，上涨股以315比285领先下跌股，全天成交量达18亿股，成交额为26亿新元。
在iEdge新加坡次级50指数（iEdge Singapore Next 50 Index）中， UltraGreen.AI 是最大涨幅股，上涨8.3%或0.10美元，收于1.30美元。
First Resources 是该指数中跌幅最大的成份股，下跌5.6%或0.17新元，收盘报2.86新元。
主要区域股指涨跌不一。
日本日经225指数上涨3.1%，韩国综合股价指数上涨8.4%。与此同时，香港恒生指数下跌1%，马来西亚富时吉隆坡综合指数则下跌0.5%。
