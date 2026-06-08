人工智能（AI）逆风引担忧，新加坡股市回落，海指收低

基准指数下跌1.7%，收于4963.67点

整体股市下跌股以489比149领先上涨股，成交量达15亿股，成交额为22亿新元。 照片：商业时报档案

【新加坡】由于市场对大型科技股感到担忧，以及美国劳动力数据出炉，新加坡股市周一（6月8日）收低，这些因素早前也导致全球市场大幅回调。

海峡时报指数（STI）下跌1.7%，或86.29点，收于4963.67点。

海指成份股普遍下跌，仅有两只股收盘持平，分别为 凯德综合商业信托 和 丰树物流信托 ，收盘价分别为2.27新元和1.18新元。

蓝筹股中表现最差的是 Sats ，该股下跌3.3%或0.13新元，收于3.86新元。

本地银行股全线下跌。 DBS 下跌1.6%或1.02新元，至62.76新元； 华侨银行 下跌2.3%或0.54新元，至23.40新元； 大华银行 下跌2%或0.76新元，收于37.79新元。

在iEdge新加坡次级50指数中， 联实全球商业房地产投资信托 是最大涨幅股，上涨1.8%或0.01新元，收于0.56新元；而 扬子江金融 是最大跌幅股，下跌4.2%或0.01新元，收于0.23新元。

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纵观整体市场，下跌股以489只领先上涨股的149只，全场成交量达15亿股，成交额为22亿新元。

主要区域指数全线下跌。香港恒生指数下跌1.2%，日本日经225指数下跌3.9%，韩国综合股价指数（Kospi）下跌8.3%，马来西亚富时吉隆坡综合指数（FTSE Bursa Malaysia KLCI）下跌0.8%。

Saxo首席投资策略师Charu Chanana周一表示：“市场正在采取更为谨慎的基调，但这并非全面的恐慌。”

她补充说，在经历了一轮强劲上涨后，投资者正在同时消化多重压力，因此目前市场所呈现的是一种“重新校准”。

这些压力包括：人工智能（AI）交易中的拥挤仓位、日益头重脚轻的市场、近期发展引发的关于下一阶段AI投资融资方式的疑问，以及强劲的美国数据公布后市场对美联储预期的重新定价。

本文在人工智能（AI）的协助下撰写，并由记者审阅。