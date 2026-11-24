此次合并前，Simba 与 M1 价值14亿新元的交易宣告失败。合并后，吉宝将持有星和23%的股份。

拟议的收购完成后，新加坡的移动网络运营商数量将从四个减少到三个。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】星和（StarHub）于周二（11月24日）同意通过一项全分享计划交易与吉宝（Keppel）旗下的第一通（M1）合并，该交易对这家电信公司的估值约为11亿新元。同时，星和也行使了一项选择权，以收购 Circles Life 的新加坡移动业务。

星和将向第一通的股东发行约6.517亿股新股（价值6.777亿新元），并承担高达3.8亿新元的第一通净负债。

星和指出，该交易将使第一通的企业价值达到约10.6亿新元。如果第一通将其获得的所有星和股份分配给其股东，由于吉宝持有第一通 83.9% 的股份，吉宝最终将持有扩大后星和 23% 的股份。

据报道，星和与第一通曾在2024年探讨过潜在的合并事宜，但最终并未达成任何交易。

在此次星和与第一通的潜在交易之前，Simba 与第一通之间一笔价值14亿新元的交易于5月宣告失败。此前，资讯通信媒体发展局（IMDA）因调查 Simba 未经授权使用频谱的行为，暂停了对该交易的评估。

另外，星和也行使其选择权，以收购 Circles Life 的新加坡移动业务。

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交易价格取决于多种因素，例如每用户平均收入、客户数量、品牌价值和用户生命周期。

根据星和的估计，Circles Life 的业务拥有约29万名用户。

该移动网络运营商预计，收购 Circles Life 的交易将与计划中同第一通的合并同步完成。

在与第一通的拟议合并完成后，新加坡的移动网络运营商数量将从四个减少到三个。

根据彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）的数据，截至6月份，新电信（Singtel）以约43%的移动用户市场份额领先，其后是第一通（约22%）、星和（21%）和 Simba（14%）。

此次合并交易的价格略低于分析师的预期，也低于此前 Simba 对第一通的拟议估值。

麦格理资本（Macquarie Capital）分析师 Foo Zhiwei 估计第一通的企业价值在11.6亿新元至12.5亿新元之间，而彭博行业研究分析师 Chris Muckensturm 则认为其价值在11亿新元至12亿新元之间。

这些交易尚待资讯通信媒体发展局（IMDA）的监管批准，预计将于2027年上半年完成。

此前，继《商业时报》（The Business Times）报道后，星和与吉宝于9月证实，双方正在就收购第一通的潜在交易进行谈判，但不确定是否会达成交易。

Simba 于11月17日承认未经授权使用频谱。

IMDA 正在审查该电信公司对监管机构发出的要求解释通知所做的回应，并评估 Simba 的回应是否涵盖了 IMDA 正在调查的所有领域。这笔11亿新元的交易低于 Simba 最初的出价，并与分析师9月初的估计一致。

周一，星和股价收于1.01新元，下跌1%或0.01新元；吉宝股价收于8.83新元，下跌0.2%或0.02新元。两只股票均于周二上午要求暂停交易。