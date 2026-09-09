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油价触及每桶100美元 新加坡蓝筹股指数周三下跌0.7%

整体市场下跌股297只，上涨股235只，成交量11亿股，成交额19亿新元。

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Wed, Sep 9, 2026 · 06:50 PM
    • 一位观察家称：“随着伊朗和美国之间的紧张局势再度加剧，市场正笼罩在更为持久的混乱阴影之下。”
    • 一位观察家称：“随着伊朗和美国之间的紧张局势再度加剧，市场正笼罩在更为持久的混乱阴影之下。” 照片：EPA

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    【新加坡讯】由于美伊冲突引发的紧张局势加剧，推动布伦特原油价格突破每桶100美元，新加坡股市周三（9月9日）收低。

    基准的海峡时报指数（STI）下跌0.7%，即37.82点，收于5729.63点。

    表现最差的蓝筹股是 怡和控股 (Jardine Matheson) ，该股下跌1.8%或1.08美元，收报57.63美元。

    本地银行股也全线收低。 星展集团 (DBS) 下跌0.8%或0.60新元，报77.50新元； 华侨银行 (OCBC) 下跌1.1%或0.35新元，至31.35新元； 大华银行 (UOB) 则下跌1%或0.42新元，收于41.18新元。

    然而， DFI零售集团 (DFI Retail Group) 成为海指成分股中的最大赢家，上涨1.7%或0.06美元，收报3.68美元。

    在iEdge新加坡次级50指数中，半导体公司 AEM 涨幅最大，上涨4.5%或0.40新元，至9.32新元。手套制造商 Top Glove 则是最大输家，下跌3.4%或0.007新元，收报0.198新元。

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    纵观整体市场，下跌股以297只领先上涨股的235只，成交量达11亿股，成交额为19亿新元。

    区域市场表现不一。香港恒生指数和日本日经225指数均下跌0.2%，而富时马来西亚吉隆坡综合指数则平盘报收。韩国综合股价指数（Kospi）上涨1.4%。

    市场表现不一，正值布伦特原油期货价格自7月以来首次突破每桶100美元。

    中东冲突再度升级，伊朗威胁对美国发动“经济战”，胡塞叛军则袭击了沙特阿拉伯。

    Saxo的英国投资者策略师Neil Wilson在周三的一份报告中表示，在地缘政治和宏观经济风险下，“投资者似乎不愿追高股市”。

    他补充说，随着油价创下新高，“市场正笼罩在更为持久的混乱阴影之下，（而且）对油轮航运的袭击加剧，可能会从当前水平大幅推高近月合约的价格”。

    债券也同样承压，Wilson指出，10年期美国国债收益率维持在4.8%，而10年期英国国债收益率则“正逼近”5.2%。

    他表示：“尽管在当前水平上，通胀和财政风险似乎已被充分消化，但收益率的风险可能仍然偏向上行。”

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