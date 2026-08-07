德州仪器拟议收购Silicon Labs获新加坡竞争监管机构批准

新加坡竞消委认定，该交易不会严重削弱全球半导体市场的竞争

德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体企业，从事模拟和嵌入式处理芯片的设计、制造和销售。 图片来源：路透社

（新加坡）- 新加坡竞争与消费者委员会 (CCS) 周五（8月7日）宣布，已批准美国芯片制造巨头德州仪器 (TI) 收购无线技术公司 Silicon Laboratories 的提议。

该反垄断监管机构在评估了市场意见书和第三方反馈后认定，该拟议交易不会严重削弱相关全球半导体市场的竞争。

这两家实体都是在纳斯达克 (Nasdaq) 上市的公众公司。它们及其子公司的业务活动均延伸至新加坡。

两家公司都积极供应半导体产品，这些产品广泛应用于各种日常用品，包括汽车遥控无钥匙进入系统、持续血糖监测仪、电动工具、电子门锁和触摸面板。

德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体企业，为全球的电子产品设计师和制造商设计、制造和销售模拟及嵌入式处理芯片。

Silicon Labs 是一家总部位于美国的无晶圆厂半导体集团，主要设计和开发以集成式片上系统为特色的无线连接解决方案。其亚太及欧洲地区的国际总部设在新加坡。

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竞消委的调查结果

竞消委评估了该交易在五个关键产品类别中的竞争影响，在这五个类别中，两家公司均向全球客户供应产品。

这些类别包括无线连接片上系统、非无线微控制器单元、电源管理集成电路、传感器和通用串行总线桥接器。

在审查过程中，竞消委评估了合并后的实体是否具备能力或动机来提高价格、降低产品质量或减少客户选择。该监管机构认定，相关市场在交易后很可能保持竞争。

竞消委确认，德州仪器和 Silicon Labs 并非彼此最接近的竞争对手，并将继续面临来自众多成熟的全球供应商的激烈竞争。

竞消委表示，众多竞争对手的存在以及单独协商的定价安排，使得市场出现协同行为的可能性不大。此外，合并后的实体也不太可能拥有足够的市场力量来排挤竞争对手。