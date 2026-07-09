新加坡竞争监管机构就Texas Instruments拟议收购Silicon Labs一案展开公开咨询
两家公司均为纳斯达克上市公司，其全球业务遍及新加坡。
- Texas Instruments是一家全球半导体企业，为电子产品设计师和制造商供货。 照片：路透社
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡竞争监管机构已就Texas Instruments（简称TI）拟议收购无线技术公司Silicon Laboratories一案，展开一项公开咨询。
新加坡竞争与消费者委员会（Competition and Consumer Commission of Singapore，简称CCS）在周四（7月9日）发布的文告中表示，该委员会已于7月3日受理双方的联合申请，以评估此项拟议交易。
CCS目前正在评估，此项收购是否可能导致新加坡任何市场内的竞争被大幅削弱。
这两家实体均是在纳斯达克上市的公众公司，其自身及其子公司的业务均已拓展至新加坡。
TI是一家全球半导体企业，为世界各地的电子产品设计师和制造商设计、制造和销售模拟及嵌入式处理芯片。
Silicon Labs是一家总部位于美国的无晶圆厂半导体集团，主要设计和开发以集成片上系统（system-on-chips，简称SoCs）为特色的无线连接解决方案。其亚太及欧洲地区的国际总部设在新加坡。
根据双方提交的联合申请，相关产品市场涉及无线连接SoC、非无线微控制器单元、电源管理集成电路、传感器和通用串行总线桥接器的全球供应。
对竞争的影响
双方认为，该拟议交易不会在相关市场中产生任何非协调或协调效应。
为支持这一观点，TI和Silicon Labs表示，在一个拥有众多重要竞争对手的碎片化全球市场中，他们认为自己只是中等规模的参与者。
他们指出，其客户通常是大型且成熟的实体，能够轻易地在不同供应商之间进行切换和组合。
此外，他们表示，该市场具有较低的进入和扩张壁垒，并坚称双方并非直接竞争对手，因为其业务活动具有互补性。
关于市场动态，两家公司表示，供应商之间的竞争基础是产品差异化和持续创新。
他们表示，定价通常以各种模式进行单独协商，客户普遍有能力对市场上的替代方案做出明智的比较，并能因应价格变化更换供应商。
此外，两家公司表示，此次收购不会引发任何纵向效应，因为它仅影响双方之间为数不多的潜在或实际供应关系。
预计也不会产生聚合效应，因为双方目前均未对其产品进行捆绑或搭售，且该交易不会为TI提供采纳此类策略的能力或动机。
CCS正就该拟议交易征求公众意见，截止日期为7月22日。
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