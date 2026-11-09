新加坡深度科技初创企业借助中国市场扩大规模，并瞄准美国市场以获取更高利润

当前的挑战在于如何在复杂的地缘政治格局中运筹帷幄，并坚守自身的价值主张

新加坡初创公司联合创始人（从左至右）：Quikbot的Alan Ng、Xnergy的Tong Chin Fong和Quantified Energy的Khoo Yong Sheng。 图片来源：BENICIA TAN, 《商业时报》; QUIKBOT; QUANTIFIED ENERGY

[苏州/深圳] 新加坡的深度科技初创企业正利用中国强大的机器人技术和可再生能源生态系统来扩大业务规模，同时将目光投向美国，以获取更高的利润率。

“我们选择了中国……这个世界上竞争最激烈的市场。如果我们能（在这里）生存下来，我们就能在任何地方生存，”新加坡初创公司Xnergy的联合创始人兼首席执行官Tong Chin Fong表示。该公司致力于为机器人开发无线充电基础设施。

新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）中国司司长Kow Juan Tiang表示，为了在竞争中脱颖而出，新加坡公司需要明确自身的价值主张，并确定其是否与现有的商业机会相符。