与会嘉宾称，新加坡吸引全球资本的“低垂果实”时代已结束

对于寻求迁址的企业而言，税收优惠通常不是决定性因素

从左至右：Dentons Rodyk的Ng Chun Ying、Dentons Rodyk的Emily Low、新加坡管理大学的Dan W Puchniak教授、施罗德 (Schroders) 的Gopi Mirchandani、华侨银行 (OCBC) 的Selena Ling，以及Dentons Rodyk的Mark Wong。 图片来源：DENTONS RODYK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】施罗德 (Schroders) 亚洲客户部门主管Gopi Mirchandani表示，新加坡在吸引资本和人才方面的“低垂果实”已不复存在。仅仅在这里设立办公室或派驻人员已不再足够。

在周三（10月28日）举行的Dentons Rodyk 2026年对话会上，与会嘉宾表示，企业越来越希望在能够提供长期稳定性的地点进行实质性运营，并派驻高级决策者和具备投资专长的人员。

这场小组讨论围绕如何在新加坡稳固全球资本展开，由Dentons Rodyk高级合伙人Mark Wong主持。讨论会在新加坡管理大学杨邦孝法学院举行。

Mirchandani说，随着企业在选择最高价值职能部门所在地时愈发谨慎，新加坡的“法治、稳定性、可预测性和优秀的人才库”以及税收优惠政策依然至关重要。

华侨银行 (OCBC) 首席经济学家Selena Ling表示，尽管在地缘政治不确定性中，新加坡被视为避风港，但它不能将这一备受信赖的地位视为理所当然。

她补充说：“这是否意味着我们未来将永远享有这种信任或避风港地位？我想说，不要高兴得太早。你实际上必须为此付出极大的努力。”

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Ling指出，新加坡采取了多管齐下的战略，吸引投资组合、财富和管理资金的流入，同时也在基础层面吸引外国直接投资。

她说，吸引投资与吸引一个包含资金管理、企业职能、管理决策和人才的完整生态系统是相辅相成的。

与此同时，新加坡管理大学杨邦孝法学教授Dan W. Puchniak指出，在新加坡注册成立并不能使公司免受外国的审查。

他以社交媒体公司TikTok和快时尚零售商Shein的经历为例，并补充说，一家公司的供应链、所有权结构和数据存储位置正变得越来越重要。

保持竞争优势

与会嘉宾指出，虽然税收优惠帮助新加坡吸引了资本，但对于寻求迁址的企业而言，这通常不是决定性因素。

Dentons Rodyk高级合伙人兼税务业务主管Ng Chun Ying表示，大型企业尤其已普遍认识到，他们必须在某个地方缴纳最低水平的税款。

她说：“现在的重点已转向努力实现税收确定性、尽量减少税务纠纷以及双重征税的风险。”

Ng补充说，马来西亚和泰国仍然是比新加坡成本更低的选择，并且也推出了税收优惠来吸引投资。

但她指出，随着全球最低税的推出，对年收入至少为7.5亿欧元（约合8.355亿美元）的企业征收高达15%的税款，竞争的焦点现在已从税收转向财政支持。

Ng以新加坡基于支出的可退还投资税收抵免计划为例，并指出，由于其强大的财政实力，新加坡在提供此类支持方面处于有利位置。

讨论小组还探讨了新加坡的可变资本公司（VCC）架构，该架构旨在为投资于各类资产的投资基金提供载体。

VCC在一些高净值个人和家族办公室中颇受欢迎，它允许设立独立的基金，以便基金经理可以汇集资产进行私人投资，或代表客户管理各个子基金。

Dentons Rodyk高级合伙人兼投资基金与家族办公室业务联席主管Emily Low表示，由于VCC只能由设在新加坡的基金经理管理，这在新加坡国内创造了更具“实质性”的基金管理活动。

她补充说，虽然新加坡的VCC现已站稳脚跟，但国家仍需深化其基金管理能力并加强治理标准。

从更宏观的角度来看，华侨银行的Ling表示，吸引全球资本到新加坡对国内经济和中小型企业（SME）都有利。

“中小型企业在很大程度上仍然与跨国公司（MNC）和全球经济的健康状况息息相关，所以我认为我们无法将二者划清界限。我们只需要更加努力地审视那些过去未曾关注的方面。”