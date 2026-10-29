The Business Times
business-time-50

与会嘉宾称，新加坡吸引全球资本的“低垂果实”时代已结束

对于寻求迁址的企业而言，税收优惠通常不是决定性因素

Benicia Tan

Published Thu, Oct 29, 2026 · 02:12 PM
    • 从左至右：Dentons Rodyk的Ng Chun Ying、Dentons Rodyk的Emily Low、新加坡管理大学的Dan W Puchniak教授、施罗德 (Schroders) 的Gopi Mirchandani、华侨银行 (OCBC) 的Selena Ling，以及Dentons Rodyk的Mark Wong。
    • 从左至右：Dentons Rodyk的Ng Chun Ying、Dentons Rodyk的Emily Low、新加坡管理大学的Dan W Puchniak教授、施罗德 (Schroders) 的Gopi Mirchandani、华侨银行 (OCBC) 的Selena Ling，以及Dentons Rodyk的Mark Wong。 图片来源：DENTONS RODYK

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】施罗德 (Schroders) 亚洲客户部门主管Gopi Mirchandani表示，新加坡在吸引资本和人才方面的“低垂果实”已不复存在。仅仅在这里设立办公室或派驻人员已不再足够。

    在周三（10月28日）举行的Dentons Rodyk 2026年对话会上，与会嘉宾表示，企业越来越希望在能够提供长期稳定性的地点进行实质性运营，并派驻高级决策者和具备投资专长的人员。

    这场小组讨论围绕如何在新加坡稳固全球资本展开，由Dentons Rodyk高级合伙人Mark Wong主持。讨论会在新加坡管理大学杨邦孝法学院举行。

    Mirchandani说，随着企业在选择最高价值职能部门所在地时愈发谨慎，新加坡的“法治、稳定性、可预测性和优秀的人才库”以及税收优惠政策依然至关重要。

    华侨银行 (OCBC) 首席经济学家Selena Ling表示，尽管在地缘政治不确定性中，新加坡被视为避风港，但它不能将这一备受信赖的地位视为理所当然。

    她补充说：“这是否意味着我们未来将永远享有这种信任或避风港地位？我想说，不要高兴得太早。你实际上必须为此付出极大的努力。”

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    Ling指出，新加坡采取了多管齐下的战略，吸引投资组合、财富和管理资金的流入，同时也在基础层面吸引外国直接投资。

    她说，吸引投资与吸引一个包含资金管理、企业职能、管理决策和人才的完整生态系统是相辅相成的。

    与此同时，新加坡管理大学杨邦孝法学教授Dan W. Puchniak指出，在新加坡注册成立并不能使公司免受外国的审查。

    他以社交媒体公司TikTok和快时尚零售商Shein的经历为例，并补充说，一家公司的供应链、所有权结构和数据存储位置正变得越来越重要。

    保持竞争优势

    与会嘉宾指出，虽然税收优惠帮助新加坡吸引了资本，但对于寻求迁址的企业而言，这通常不是决定性因素。

    Dentons Rodyk高级合伙人兼税务业务主管Ng Chun Ying表示，大型企业尤其已普遍认识到，他们必须在某个地方缴纳最低水平的税款。

    她说：“现在的重点已转向努力实现税收确定性、尽量减少税务纠纷以及双重征税的风险。”

    Ng补充说，马来西亚和泰国仍然是比新加坡成本更低的选择，并且也推出了税收优惠来吸引投资。

    但她指出，随着全球最低税的推出，对年收入至少为7.5亿欧元（约合8.355亿美元）的企业征收高达15%的税款，竞争的焦点现在已从税收转向财政支持。

    Ng以新加坡基于支出的可退还投资税收抵免计划为例，并指出，由于其强大的财政实力，新加坡在提供此类支持方面处于有利位置。

    讨论小组还探讨了新加坡的可变资本公司（VCC）架构，该架构旨在为投资于各类资产的投资基金提供载体。

    VCC在一些高净值个人和家族办公室中颇受欢迎，它允许设立独立的基金，以便基金经理可以汇集资产进行私人投资，或代表客户管理各个子基金。

    Dentons Rodyk高级合伙人兼投资基金与家族办公室业务联席主管Emily Low表示，由于VCC只能由设在新加坡的基金经理管理，这在新加坡国内创造了更具“实质性”的基金管理活动。

    她补充说，虽然新加坡的VCC现已站稳脚跟，但国家仍需深化其基金管理能力并加强治理标准。

    从更宏观的角度来看，华侨银行的Ling表示，吸引全球资本到新加坡对国内经济和中小型企业（SME）都有利。

    “中小型企业在很大程度上仍然与跨国公司（MNC）和全球经济的健康状况息息相关，所以我认为我们无法将二者划清界限。我们只需要更加努力地审视那些过去未曾关注的方面。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Global capital flowsSingaporeAseanFund managementTaxes

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

    If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

    Shares of BCA, one of Indonesia’s largest banks, surged more than 7% on Wednesday to 5,275 rupiah. As at noon on Thursday, it retreated to 5,025 rupiah.

    DBS denies rumours its Indon unit merging with Bank Central Asia; analysts see sense in such a deal

    An "In Europe For Europe" sign beside an XPeng EV at the Paris Motor Show in Paris, France, on Oct 13.

    The limits of China’s trade concessions to Europe

    A worker in New York unloading packages from online agent Amazon, which has blocked agentic shopping.

    How your AI agent may level the playing field against companies

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More