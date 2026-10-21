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Chee Hong Tat：新加坡股权市场发展计划（EQDP）公共资金每投入1新元，便吸引超过1新元的私人资本

他补充说，尽管外部环境更具挑战，但新加坡的基本面“依然稳健”。

Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Wed, Oct 21, 2026 · 08:07 PM
    • 国家发展部长Chee Hong Tat表示，即使市场会经历周期性波动，“重要的是，我们应着眼于中长期，专注于重建更广泛、更深入的能力”。
    • 国家发展部长Chee Hong Tat表示，即使市场会经历周期性波动，“重要的是，我们应着眼于中长期，专注于重建更广泛、更深入的能力”。 照片：CMG

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    【新加坡】随着本地股市交易活动回升、投资者参与度扩大，股权市场发展计划（EQDP）已实现公共资金每投入一元，就吸引超过一元私人资本的成绩。

    国家发展部长Chee Hong Tat表示，迄今为止，参与股权市场发展计划（目前已进入第三阶段）的基金经理已成功为新加坡股市引入私人资本，其与公共资金的比例超过1:1。

    “外部全球环境已变得更具挑战，但新加坡的基本面依然稳健，”他于周三（10月21日）在新加坡证券投资者协会（Sias）举办的2026年投资者选择奖颁奖典礼上说道。

    “我们知道市场会经历周期性波动；因此，重要的是我们应着眼于中长期，专注于重建更广泛、更深入的能力。”

    新加坡一直在加大力度巩固其股市并提振交易活动。今年9月，新加坡宣布了第三批EQDP基金经理名单，使该计划的累计分配额达到54亿新元，涵盖14家资产管理公司。

    这使得市场参与度不再局限于新加坡规模最大的几只股票，而是变得更加广泛。

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    兼任新加坡金融管理局 (金管局) 副主席的Chee指出，“未来50”成份股的成交额自2025年以来增长了93%，并且越来越多中小型股现在能够吸收机构资金的流入。

    这位部长表示，要在当前增长势头的基础上维持投资者信心，新加坡市场需要三个要素：治理良好的公司、掌握充分信息的投资者，以及在两者之间建立能促进建设性互动的强大桥梁。

    对于新股上市，Chee指出，尽管目前“尚处于早期阶段”，但新加坡正“与市场参与者密切合作，为全球上市板建立优质发行人储备”。

    他表示，其他努力还包括简化上市流程，以及将上市审查职能统一归入新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）。新加坡金融管理局 (金管局) 和新交所监管公司计划于2027年1月实施这些变更。

    针对个人投资者，新加坡还将通过制定适合本地投资者需求的首次公开售股（IPO）指南，来促进IPO生态系统的发展——这类似于散户参与度高的市场的做法。

    Chee说，这些指南的目的并非推荐投资，而是“补充……投资者自身对风险的评估以及他们可获得的研究资料”。

    此外，新加坡正在审查相关法规，以促进对IPO的独立研究，从而让投资者能在更知情的情况下参与其中。

    Chee说：“对投资者的赋权不应在公司上市后就结束。投资者需要持续获取有意义的信息，并有机会与他们所投资的公司进行建设性互动。”

    他表示，与此同时，良好的企业治理也是将短期增长势头转变为持久投资者信心的关键。

    他指出，企业治理咨询委员会对《企业治理准则》的审查将于下周展开公开咨询。

    此次审查的重点领域包括：准则的有效实施、提升董事会的质量和独立性，以及更加重视战略性的长期股东价值。

    跨境烟霾

    Chee指出，鉴于当前的烟霾情况，良好的企业治理尤为重要，因为这意味着公司在负责任地、合法地开展业务。

    他说：“作为一家上市公司，就意味着要对股东、利益相关者，恕我直言，还有更广泛的社群负责。”

    “公司不应从事非法活动，也不应与涉及此类活动（包括导致跨境烟霾的非法焚烧）的其他公司合作或提供支持。”

    他表示，新加坡将对违规公司和个人采取必要的执法行动，这不仅会影响公司本身，还可能影响投资价值和股东的利益。

    此前，高级部长K Shanmugam于周一表示，新加坡将动用“所有法律和监管手段”来对付与烟霾有关联的公司。

    这些举措可能包括采取法律、监管和经济措施，在关键领域对这些公司施加压力，例如影响它们的盈利、融资渠道以及在投资者心目中的地位。

    Chee表示，新加坡证券投资者协会（Sias）可以配合监管机构、新加坡交易所（SGX）和银行的行动，“代表投资者发声，并向相关公司寻求答案”。

    “建立一个充满活力的股市是一项长期努力，而这并非政府能凭一己之力完成的。”

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