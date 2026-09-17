新加坡财富热潮：私人银行家入行门槛正在提高
业内人士表示，人工智能和日益复杂的客户需求正在重塑年轻人才所需具备的技能。
- 雇主们更愿意在招聘资深员工的同时，也着力培养应届毕业生，部分原因在于亚洲正涌现出年轻一代的富裕客户。 照片：商业时报资料
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【新加坡】随着雇主寻求远超传统投资知识的技能，新加坡日益增长的财富管理行业正在提高对未来私人银行家的要求。
尽管私人银行继续青睐拥有稳定客户群、经验丰富的客户关系经理，但人工智能、关系管理以及对日益复杂的客户需求的理解正变得越来越重要。
与此同时，业内人士表示，雇主们也越来越愿意从应届毕业生阶段开始培养人才。
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