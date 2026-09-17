The Business Times
business-time-50

新加坡财富热潮：私人银行家入行门槛正在提高

业内人士表示，人工智能和日益复杂的客户需求正在重塑年轻人才所需具备的技能。

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Thu, Sep 17, 2026 · 07:00 AM
    • 雇主们更愿意在招聘资深员工的同时，也着力培养应届毕业生，部分原因在于亚洲正涌现出年轻一代的富裕客户。
    • 雇主们更愿意在招聘资深员工的同时，也着力培养应届毕业生，部分原因在于亚洲正涌现出年轻一代的富裕客户。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】随着雇主寻求远超传统投资知识的技能，新加坡日益增长的财富管理行业正在提高对未来私人银行家的要求。

    尽管私人银行继续青睐拥有稳定客户群、经验丰富的客户关系经理，但人工智能、关系管理以及对日益复杂的客户需求的理解正变得越来越重要。

    与此同时，业内人士表示，雇主们也越来越愿意从应届毕业生阶段开始培养人才。

    此翻译对您是否有帮助？

    Private wealthWealth taxBankingSingapore manpower

    TRENDING NOW

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    As at Aug 31, around 180 million shares have been sold in total, Singtel and the CPF Board said on Sep 17.

    Quarter of Singtel special discounted shares sold ahead of CPF Board transfer

    Agmo CEO Tan Aik Keong’s unconventional rule is to “say yes first, then figure out how”.

    Why Tan Aik Keong of digital solutions specialist Agmo wants to make himself less indispensable

    The Golden Violet oil tanker docked at a PT Pertamina facility in Tanjung Priok Port in Jakarta, Indonesia. Asia’s new energy security architecture should have a support mechanism to help Asian countries build emergency oil reserves through financing and technical assistance.

    Asia needs new energy security architecture

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More