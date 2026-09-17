新加坡财富热潮：私人银行家入行门槛正在提高

业内人士表示，人工智能和日益复杂的客户需求正在重塑年轻人才所需具备的技能。

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雇主们更愿意在招聘资深员工的同时，也着力培养应届毕业生，部分原因在于亚洲正涌现出年轻一代的富裕客户。 照片：商业时报资料