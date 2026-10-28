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新海关规定11月1日生效 新加坡邮政将简化对欧货运流程

新安排涵盖16个目的地，包括法国、德国、意大利和西班牙。

Isabelle Chong

Published Wed, Oct 28, 2026 · 12:23 PM
    • 此举旨在减少运输延误、边境拒收以及收件人意外面临的税务费用。
    • 此举旨在减少运输延误、边境拒收以及收件人意外面临的税务费用。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新加坡邮政 (Singapore Post) 将从星期日（11月1日）起，把所有运往16个欧盟目的地的商业货运转移至完税后交货 (Delivered Duty Paid, DDP) 框架下，以应对即将生效的新海关要求。

    这家国家邮政服务供应商周三表示，此举旨在减少运输延误、边境拒收以及收件人意外面临的税务费用。

    新加坡邮政此前曾警告称，在欧盟于7月份推出3欧元（3.34美元）的海关关税后，运往该地区的低价值包裹量初期将出现急剧下降

    该公司国际事务与商务副总裁 Lee Hon Chew 在6月表示，在美国于2025年取消关税豁免后，运往美国的包裹量也出现了类似的下降。然而，随着托运人适应新的进口税，包裹量随后有所回升。

    此次最新调整正值欧盟从11月1日起，在适用的关税和增值税 (Value-Added Tax, VAT) 之外，对电子商务进口商品额外征收2欧元的手续费。

    欧盟已于7月取消了其150欧元的关税豁免，并对低价值进口商品征收3欧元的临时关税。

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    在完税后交货 (DDP) 框架下，关税、税款和手续费在发货前就已计算完毕，而不是在交付时向收件人收取。

    新加坡邮政还将其跨境技术提供商 Zonos 集成到其 ezy2ship 平台中，以实现关税计算和电子报关的自动化。

    升级后的平台将指导寄件人提供产品标识符、描述和海关分类代码，而无需寄件人提前上传产品目录。

    使用新加坡邮政 Speedpost Saver 和 SpeedPost Priority (EU) 服务的企业将受益于自动化的系统间数据验证和追溯计费。

    新加坡邮政首席运营官 Neo Su Yin 表示，这些变化将帮助新加坡企业和零售寄件人应对不断变化的欧洲法规，同时提供更高的成本透明度。

    新安排涵盖16个目的地，包括法国、德国、意大利和西班牙。

    对于其余11个欧盟成员国，现有的运输安排将保持不变，直到其邮政运营商准备就绪为止。

    在参与该安排的目的地，价值45欧元或以下的个人礼物将继续免征关税和增值税。

    这家邮政和物流公司近年来面临多项运营挑战，包括邮件量下降和利润降低。

    在其2025财年业绩中，新加坡邮政在截至3月31日的下半财年录得净利润4120万新元，较去年同期的2.225亿新元下降了81.5%。其股价今年迄今也已下跌近30%。

    新加坡邮政将此下滑归因于其物流和信件业务面临的“充满挑战”的运营环境，尤其是在国际电子商务递送方面。

    该公司将于11月6日公布其2026财年上半年业绩。

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