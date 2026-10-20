新电信因3月份服务中断事故影响72万名用户被罚款100万新元

资媒局调查发现，这些服务中断事故本可避免

资媒局表示，如果新电信部署了更强大的系统来监控其运营，这些服务中断事故本可避免。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡电信监管机构因新电信 (Singtel) 在3月份发生的一系列移动服务中断事故，对其处以100万新元的罚款。该事故影响了约72万名个人和商业用户。

资讯通信媒体发展局 (Infocomm Media Development Authority, 简称资媒局) 在周二（10月20日）发布的一份声明中表示，其调查发现3月16日、18日和19日发生的服务中断事故是可预防的，并且在该电信公司的控制范围内。

此次罚款之际，新电信的澳大利亚子公司Optus正因其网络可靠性问题面临审查。此前，该公司发生了一系列干扰紧急呼叫的服务中断事故。

今年9月，Optus曾因一次长达76分钟的服务中断影响了澳大利亚部分地区的紧急服务呼叫而致歉。

资媒局发现，新电信在3月16日的首次服务中断是由其一个交换中心的冷却系统故障引起的，这导致移动网络设备过热并关闭。

故障的发生是由于新电信的一家供应商在定期维护后，没有遵循标准操作程序重新打开控制水流的手动阀门。此外，新电信也缺乏对其手动阀门和流向冷却系统的水流进行主动监控。

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随后在3月18日和19日发生的服务中断，是在首次中断后5G移动流量被重新定向到新电信另一个交换中心之后发生的。

增加的流量负载，加上第二个交换中心一个被禁用的网络数据包优化器和一个软件缺陷，导致部分用户在这两天的晚间出现间歇性连接问题。

资媒局表示，如果新电信部署了更强大的系统来监控其冷却系统运营，并确保第二个交换中心能够处理额外的流量，这些事故本可避免。

该监管机构还排除了网络攻击是造成服务中断的原因。

在决定罚款金额时，资媒局考虑了服务中断的“重大”规模和影响，同时也考虑了新电信在调查过程中的“全力配合”以及其为逐步恢复服务所做的努力。

新电信首先恢复了4G服务，随后逐步恢复了5G连接。该公司还向受影响的用户提供了5至10新元的善意回扣，向个人和商业客户支付的总金额约为800万新元。

此后，该公司已加强其冷却系统的维护程序和监控，修正了第二个交换中心的问题，并进行了演习以提高其网络故障切换能力。

该监管机构表示，“一旦发现任何失误，将毫不犹豫地根据《电信法》采取强有力的行动，包括处以罚款”。

“资媒局要求作为关键服务提供商的电信公司保持高水平的服务可靠性，”该机构补充道。

“这些服务提供商必须规划、设计和运营具有弹性的网络，并采取措施确保在发生服务中断时能够迅速恢复，尽量减少对最终用户造成的不便。”

周二，新电信股价收盘上涨0.05新元或1.2%，报4.23新元。