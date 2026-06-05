Singtel获政府资金支持，加强人工智能发展并创造高价值职位

这家电信公司将与新加坡数码产业发展司合作，此举将有助于新加坡增强其人工智能主权能力。

【新加坡】Singtel将与新加坡数码产业发展司（DISG）合作，加强其在人工智能赋能运营、数字基础设施和客户平台方面的能力，并创造与人工智能相关的新职位。

这项计划于周五（6月5日）在Singtel位于丹戎巴葛的FutureNow创新中心宣布，内容还涵盖人才发展与就业，以及治理和技术框架。

这个由新加坡经济发展局、新加坡企业发展局和新加坡资讯通信媒体发展局组成的联合政府办公室，将为一个多年期的人工智能项目提供资金，旨在加速Singtel在人工智能运营方面的能力。

Singtel是首家通过DISG这项新计划获得资助的公司。

该电信公司与DISG的合伙业务符合新加坡的《国家人工智能策略2.0》，该策略旨在加强国家的人工智能主权能力，同时培养本土人工智能人才。

Singtel集团首席执行官Yuen Kuan Moon在其开幕致辞中表示：“这不仅仅是资金支持，更是对Singtel在推动新加坡人工智能创新方面所扮演角色的有力信任票。”

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该合伙业务的第一阶段将提升集团的基础人工智能能力，其中包括在所有业务部门开发和部署代理式人工智能模型。

Singtel预计这笔资金将创造新的“高价值人工智能相关职位”，同时加速整个组织的大规模技能提升和再培训。

该电信公司已安排其在新加坡的13,000名员工参加一项基础人工智能素养计划。

其新加坡分部Singtel Singapore预计将对其所有在新加坡的员工进行人工智能培训，同时将其中300人培养成人工智能专家，另外3000人培养成人工智能实践者。

Singtel Singapore首席执行官Ng Tian Chong在一次媒体圆桌会议上指出，组织中管理者的角色可能会从仅仅管理人类，演变为同时管理人工智能代理和人类。

然而，Yuen并不认为人工智能的演进是一种替代机制。他说：“不是人工智能取代人类，而是那些准备好拥抱、学习和使用人工智能的人，将会取代那些抵制和害怕人工智能的人。”

OpenAI董事会主席Bret Taylor在媒体圆桌会议上表示，为现有员工进行人工智能技能再培训，比外部招聘更有效。

OpenAI上月表示，将投入超过3亿新元发展新加坡的人工智能生态系统。该公司旨在未来几年内，将其在新加坡的技术团队扩大到超过200个职位。

“我们对此都还很陌生，”Taylor说道。他也是代理式人工智能公司Sierra的联合创始人，该公司与Singtel有合作关系。

Singtel的Ng表示，随着职位描述的变化，招聘标准也在转变，因为企业现在更看重领域专业知识与提升技能意愿的结合。

他补充道：“一位拥有25至28年经验、并已完成技能提升的50岁员工，可能比一位拒绝参加培训的35岁员工更有用。”

除了劳动力方面，数字发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How描述了在采用人工智能和未采用人工智能的组织之间，存在着一条日益扩大的“K型曲线”。

在与Yuen和Taylor的小组讨论中，Tan表示，新加坡在三方（政府、工会和行业）环境下合作的独特能力，让社会能够从人工智能中受益。

他说：“归根结底，我们必须处于K型曲线的右上方，我们接受技术的时间越长，就意味着差距实际上会以复利形式扩大。”