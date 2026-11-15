此前，该电信公司将其2027财年营业收益增长预测上调至中高个位数。

出售股票后，新电信集团总裁Yuen Kuan Moon在该公司的直接持股为770万股。 图片来源：新电信

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新电信 (Singtel) 集团总裁Yuen Kuan Moon于周五（11月13日）出售了200万股公司股票。此前，该公司公布了上半年业绩并上调了全年营业指引。

在周六提交给交易所的文件中， 新电信 披露，他以每股4.074新元的价格出售了这些股票，在扣除经纪佣金和印花税前，套现约810万新元。（* 见修订说明）

新电信周一表示，此次出售股票是出于个人财务规划目的，主要是为了履行因股权薪酬而产生的纳税义务。

“此类出售必须在董事不掌握重大非公开信息的时间段内进行，而业绩发布后的窗口期便是可行的时机。”

这笔交易使他的直接持股从970万股减少到770万股。他的间接持股保持在410万股不变，总持股量为1190万股，占新电信普通投票股的0.073%。

在截至9月30日的六个月里，新电信的净利润从去年同期的34亿新元下降55%，至15亿新元。

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净利润下滑的主要原因是，去年同期因部分出售Airtel股份以及Intouch与Gulf Energy合并而录得22.1亿新元的净特殊收益，而本期并无此项收益。

剔除特殊项目后，基础净利润从去年同期的13.5亿新元增长10%至14.9亿新元。NCS、Digital InfraCo和Optus的强劲表现，以及区域联营公司Airtel和AIS贡献的增加，共同推动了这一增长。

该集团将其2027财年运营公司息税前利润 (OpCo Ebit) 的增长预测从此前的中低个位数区间上调至中高个位数区间。上半年的运营公司息税前利润增长了8.7%，达到9.02亿新元。

新电信管理层表示，与六个月前相比，集团进入下半年时“信心重振”。此番言论指的是霍尔木兹海峡危机和通胀担忧，这些因素曾在五月份给前景蒙上阴影。

董事会批准派发每股0.09新元的中期股息，其中包括0.071新元的核心股息和0.019新元的价值实现股息。

该股息比前一年宣布的每股0.082新元高出10%。

周五，新电信股价收于4.11新元，下跌0.04新元，跌幅为1%。

修订说明：本文早前版本称售出股票价值为820万新元，正确金额应为810万新元。