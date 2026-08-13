因无出售Airtel股权的一次性收益，新电信第一季度净利大跌71%至8.18亿新元，新加坡业务表现疲软
集团核心净利依然强劲，达8.31亿新元，同比增长21%
- 新电信新加坡的营运收入下滑3.1%至9.01亿新元，归因于“持续激烈的价格竞争”。 照片：商业时报档案
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 新电信 (Singtel) 周四（8月13日）公布，其第一季度净利从去年同期的28.8亿新元下滑71.6%，至8.18亿新元。
该集团将此次下滑归因于去年同期确认的出售Airtel部分股权以及Intouch与Gulf Energy合并所带来的一次性收益。
在Airtel、AIS、NCS、Optus及集团旗下Digital InfraCo部门的推动下，核心净利从6.86亿新元同比增长21%至8.31亿新元。
新电信的核心股息基于核心盈利。该集团仅在半年度和年度公布每股盈利数据。
集团的营运收入从去年同期的34亿新元增长4.9%至36亿新元，而息税折旧摊销前盈利 (Ebitda) 则从9.9亿新元增长8.7%至11亿新元。
新电信将此归因于NCS、Optus、Digital和InfraCo的业绩改善以及澳元走强。然而，该集团也指出，这些利好因素被新电信新加坡业务的疲软表现部分抵消。
集团的营运公司包括Optus、新电信新加坡、NCS、其Digital InfraCo部门以及企业业务部门。
新电信还录得净财务收入（此前为净财务费用），这主要得益于首次从Gulf Development Public Co收到的一笔1.53亿新元的股息。
持续的价格竞争
新电信新加坡的营运收入从9.29亿新元同比下滑3.1%至9.01亿新元。新电信将此次下滑归因于“持续激烈的价格竞争”。
该集团补充道：“数据和互联网业务的增长，被移动、信息与通信技术以及传统服务的下滑所抵消。”
由于每用户平均收入下降，移动服务收入下滑了4%。
新电信新加坡的Ebitda从去年的3.8亿新元下滑4.6%至3.63亿新元。
新电信集团总裁Yuen Kuan Moon表示：“尽管新电信新加坡持续面临定价压力，但它仍专注于执行其三品牌战略（Singtel、Gomo和Hi!），以服务不同的客户群体。”
花旗银行分析师Arthur Pineda和Luis Hilado指出，新电信新加坡的消费者业务部门持续面临“激烈的价格竞争”。
然而，他们也指出，受强劲数据需求的推动，其企业业务的势头正在增强。
另一方面，区域联营公司的贡献实现了双位数增长，反映了Airtel和AIS的更强劲表现。区域联营公司的税后贡献从去年同期的4.68亿新元增长16.1%至5.43亿新元。
其中，Airtel的税后贡献增长了15.9%，而AIS的税后贡献则增长了32.7%。
新电信表示，AIS的业绩改善“主要得益于移动和宽带服务业务的增长、持续的成本控制，以及折旧和摊销费用的降低”。
集团Digital InfraCo部门的营运收入增长了18.9%，这得益于其数据中心子公司Nxera的贡献增加，以及云服务的增长。此前，DC Tuas数据中心已于今年早些时候在新加坡投入运营。
Digital InfraCo部门的Ebitda从之前的5800万新元同比增长20.8%至7000万新元。
今年7月，新电信管理层不排除其数据中心子公司Nxera在新加坡交易所和纳斯达克双重上市的可能性。
Yuen表示：“我们已开始从对Digital InfraCo的新增长投资中收获回报，得益于客户对人工智能和云的强劲需求，我们的数据中心子公司Nxera在新加坡及区域的签约容量实现了良好增长。”
花旗银行的分析师对该集团的前景保持乐观。
他们指出：“尽管由于竞争激烈，新加坡市场仍然充满挑战，但在持续的宏观担忧背景下，区域联营公司、Optus及其增长投资均实现了同比增长。”
在其早前的展望中，新电信预计营运公司的息税前盈利 (Ebit) 增长率将“介于低至中个位数之间”。
营运公司的Ebit从去年同期的4.18亿新元增长10.4%至4.62亿新元。
Pineda和Hilado指出：“新电信迄今已超出其Ebit目标，且受中东冲突的业务影响有限。”花旗银行已暂停对新电信的评级。
业绩公布后， 新电信 股价周四下跌0.9%或0.04新元，收于4.25新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
CapitaLand Investment to restructure portfolio, recycle up to S$9 billion
How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself
MSCI drops S-E Asian heavyweights Sembcorp, GoTo and Ayala Land from global benchmarks
Orchard Boulevard, Marina Gardens Lane sites released for sale