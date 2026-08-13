因无出售Airtel股权的一次性收益，新电信第一季度净利大跌71%至8.18亿新元，新加坡业务表现疲软

集团核心净利依然强劲，达8.31亿新元，同比增长21%

新电信新加坡的营运收入下滑3.1%至9.01亿新元，归因于“持续激烈的价格竞争”。 照片：商业时报档案

[新加坡] 新电信 (Singtel) 周四（8月13日）公布，其第一季度净利从去年同期的28.8亿新元下滑71.6%，至8.18亿新元。

该集团将此次下滑归因于去年同期确认的出售Airtel部分股权以及Intouch与Gulf Energy合并所带来的一次性收益。

在Airtel、AIS、NCS、Optus及集团旗下Digital InfraCo部门的推动下，核心净利从6.86亿新元同比增长21%至8.31亿新元。

新电信的核心股息基于核心盈利。该集团仅在半年度和年度公布每股盈利数据。

集团的营运收入从去年同期的34亿新元增长4.9%至36亿新元，而息税折旧摊销前盈利 (Ebitda) 则从9.9亿新元增长8.7%至11亿新元。

新电信将此归因于NCS、Optus、Digital和InfraCo的业绩改善以及澳元走强。然而，该集团也指出，这些利好因素被新电信新加坡业务的疲软表现部分抵消。

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集团的营运公司包括Optus、新电信新加坡、NCS、其Digital InfraCo部门以及企业业务部门。

新电信还录得净财务收入（此前为净财务费用），这主要得益于首次从Gulf Development Public Co收到的一笔1.53亿新元的股息。

持续的价格竞争

新电信新加坡的营运收入从9.29亿新元同比下滑3.1%至9.01亿新元。新电信将此次下滑归因于“持续激烈的价格竞争”。

该集团补充道：“数据和互联网业务的增长，被移动、信息与通信技术以及传统服务的下滑所抵消。”

由于每用户平均收入下降，移动服务收入下滑了4%。

新电信新加坡的Ebitda从去年的3.8亿新元下滑4.6%至3.63亿新元。

新电信集团总裁Yuen Kuan Moon表示：“尽管新电信新加坡持续面临定价压力，但它仍专注于执行其三品牌战略（Singtel、Gomo和Hi!），以服务不同的客户群体。”

花旗银行分析师Arthur Pineda和Luis Hilado指出，新电信新加坡的消费者业务部门持续面临“激烈的价格竞争”。

然而，他们也指出，受强劲数据需求的推动，其企业业务的势头正在增强。

另一方面，区域联营公司的贡献实现了双位数增长，反映了Airtel和AIS的更强劲表现。区域联营公司的税后贡献从去年同期的4.68亿新元增长16.1%至5.43亿新元。

其中，Airtel的税后贡献增长了15.9%，而AIS的税后贡献则增长了32.7%。

新电信表示，AIS的业绩改善“主要得益于移动和宽带服务业务的增长、持续的成本控制，以及折旧和摊销费用的降低”。

集团Digital InfraCo部门的营运收入增长了18.9%，这得益于其数据中心子公司Nxera的贡献增加，以及云服务的增长。此前，DC Tuas数据中心已于今年早些时候在新加坡投入运营。

Digital InfraCo部门的Ebitda从之前的5800万新元同比增长20.8%至7000万新元。

今年7月，新电信管理层不排除其数据中心子公司Nxera在新加坡交易所和纳斯达克双重上市的可能性。

Yuen表示：“我们已开始从对Digital InfraCo的新增长投资中收获回报，得益于客户对人工智能和云的强劲需求，我们的数据中心子公司Nxera在新加坡及区域的签约容量实现了良好增长。”

花旗银行的分析师对该集团的前景保持乐观。

他们指出：“尽管由于竞争激烈，新加坡市场仍然充满挑战，但在持续的宏观担忧背景下，区域联营公司、Optus及其增长投资均实现了同比增长。”

在其早前的展望中，新电信预计营运公司的息税前盈利 (Ebit) 增长率将“介于低至中个位数之间”。

营运公司的Ebit从去年同期的4.18亿新元增长10.4%至4.62亿新元。

Pineda和Hilado指出：“新电信迄今已超出其Ebit目标，且受中东冲突的业务影响有限。”花旗银行已暂停对新电信的评级。

业绩公布后， 新电信 股价周四下跌0.9%或0.04新元，收于4.25新元。