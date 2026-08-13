因缺少出售Airtel股权的一次性收益及新加坡业务疲软，新电信第一季度盈利下降71.6%至8.18亿新元

集团基础利润依然强劲，达8.31亿新元，同比增长21%

由于“持续激烈的价格竞争”，新电信新加坡的营业收入下降3.1%至9.01亿新元。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】新电信（Singtel）于周四（8月13日）公布，其第一季度净利润从去年同期的28.8亿新元下降71.6%至8.18亿新元。

该集团将利润下滑归因于去年同期出售Airtel部分股权以及Intouch-Gulf Energy合并案带来的一次性特殊收益。

在Airtel、AIS、NCS、Optus及其Digital InfraCo部门的推动下，基础净利润从6.86亿新元增至8.31亿新元，增幅为21%。该集团的核心股息基于基础盈利。新电信仅在半年和年度报告中公布每股收益数据，

集团的营业收入与息税折旧摊销前利润（Ebitda）分别增长了4.9%和8.7%。

集团指出，这一增长主要由NCS、Optus、Digital InfraCo的业绩改善以及澳元走强所带动，但部分被新电信新加坡业务的疲软表现所抵消。该集团的运营公司包括Optus、新电信新加坡、NCS、其Digital InfraCo部门以及企业运营部门。

新电信还录得净融资收入，而此前为净融资费用，这主要是由于首次从Gulf Development Public Co收到了1.53亿新元的股息。

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持续的价格竞争

新电信新加坡的营业收入从去年同期的9.29亿新元下降3.1%至9.01亿新元。新电信将此下滑归因于“持续激烈的价格竞争”。

新电信表示：“数据和互联网业务的增长，被移动、信息与通信技术以及传统服务的下滑所抵消。”

由于每用户平均收入下降，移动服务收入减少了4%。

新电信新加坡的Ebitda从去年同期的3.8亿新元下降4.6%至3.63亿新元。

新电信集团首席执行官Yuen Kuan Moon表示：“尽管新电信新加坡持续面临定价压力，但我们仍专注于执行其三品牌战略（Singtel, Gomo, Hi!），以服务不同的客户群体。”

另一方面，得益于Airtel和AIS的强劲表现，区域联营公司的贡献实现了双位数增长。区域联营公司的税后贡献从去年同期的4.68亿新元增至5.43亿新元，增幅为16.1%。

Airtel的税后贡献增长了15.9%，而AIS的税后贡献增长了32.7%。

该集团指出：“（AIS）业绩的改善主要得益于移动和宽带服务收入的增加、持续的成本控制以及较低的折旧和摊销费用。”

集团旗下Digital InfraCo部门的营业收入增长了18.9%，这得益于其数据中心子公司Nxera的贡献增加，以及云服务的增长。此前，位于新加坡的DC Tuas数据中心已于今年早些时候投入运营。

Digital InfraCo部门的Ebitda从去年同期的5800万新元增至7000万新元，增幅为20.8%。

今年7月，新电信管理层不排除其子公司Nxera在新加坡交易所和纳斯达克进行双重上市的可能性。

Yuen表示：“我们已开始从Digital InfraCo的新增长投资中获得回报，由于客户对人工智能和云的强劲需求，我们的数据中心子公司Nxera在新加坡和区域的合约容量实现了良好增长。”

新电信 股价周三收盘下跌0.5%，或0.02新元，报4.29新元。