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新电信称Nvidia首席执行官Jensen Huang的离职未影响其人工智能芯片交付

RE:AI是该电信公司目前唯一直接从这家美国科技巨头采购芯片的业务

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Fri, Nov 13, 2026 · 01:59 PM
    • 新电信集团首席执行官表示，为RE:AI部署而采购的Nvidia芯片将仅供新加坡企业和政府机构使用。
    • 新电信集团首席执行官表示，为RE:AI部署而采购的Nvidia芯片将仅供新加坡企业和政府机构使用。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 新电信 (Singtel) 集团首席执行官Yuen Kuan Moon在周五（11月13日）表示，Nvidia首席执行官Jensen Huang的辞职并未导致该公司主权人工智能云部门RE:AI的芯片交付出现任何延迟。

    RE:AI隶属于新电信的数字基础设施业务部门Digital InfraCo。RE:AI为企业和政府机构提供本地基础设施，用于训练和部署人工智能模型，同时确保其数据保留在新加坡境内。这是新电信目前唯一直接从Nvidia采购芯片的业务。

    周四晚间传出Huang将被撤换的消息后，Yuen在周五上午的公司上半年财务业绩发布会上，就有关Nvidia芯片交付的媒体提问做出了回应。

    RE:AI的总容量为12兆瓦（MW）。首批6兆瓦的容量已全部签订未来三至五年的合同，已敲定的合同金额约6亿新元。

    Digital InfraCo的首席执行官Bill Chang解释说，在这部分容量中，RE:AI已经部署了约4兆瓦。这意味着这些芯片已经安装在数据中心，不会受到Nvidia任何领导层或运营变动的影响。

    Chang补充说，剩余的2兆瓦计划于2027财年第四季度部署，由于Nvidia的芯片“正按时发货”，因此也未受影响。

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    然而，RE:AI尚未为下一批待部署的6兆瓦电力容量订购芯片。他表示，公司只会在其电力容量的合同签约率超过80%后才会下单。

    Yuen强调，为RE:AI部署而采购的Nvidia芯片将仅供新加坡企业和新加坡政府机构使用。

    Digital InfraCo在2027财年上半年的息税前利润 (earnings before interest and tax) 同比增长25%，达到5100万新元。然而，Yuen指出，这仅占集团总息税折旧摊销前利润 (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) 的约6%。

    他表示：“即便（因延迟发货）产生影响，对新电信来说也不会是重大的影响。但我们目前尚不确定。”

    Chang补充说，对于目前面临全球短缺的其他组件，如内存和光学设备，RE:AI利用了多元化的供应商网络。

    “因此，目前我们所有的部署都在按时进行，”他说道。

    新加坡成为焦点

    Nvidia的Huang于周四卸任，首席财务官Colette Kress接任临时首席执行官。消息宣布后，Nvidia股价在早盘交易中下跌12%。

    Huang的离职发生在他被报道与新加坡公司Megaspeed前高管Alice Huang有关联之后。

    美国情报部门称，Megaspeed的Huang是代表中国情报机构行事；北京方面否认她是间谍。

    当被问及该事件是否会损害新加坡在人工智能业务领域的地位时，Yuen表示，新加坡以“遵守规则、遵纪守法”而闻名。

    他补充说，新电信也会核查其客户是否为合法公司。

    集团首席财务官Arthur Lang补充说，遵守规则“可能成为新电信的一个差异化优势”，并指出客户愿意为按章办事的供应商支付保费。

    新电信周五宣布，将将其运营公司（包括Digital InfraCo）的2027财年指引从原来的“低至中个位数”上调至“中至高个位数”

    截至午间休市，新电信股价下跌0.04新元或1%，至4.11新元。

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