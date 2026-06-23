Singtel出售其在泰国Gulf Development公司价值10亿新元的股份；配售後持股比例降至4.95%

分析师预计，出售所得款项将用于资助该电信公司数据中心业务的增长性资本支出

此项交易是Singtel资本再循环计划Singtel28下的最新举措，该计划目前已释放了68亿新元的价值。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】 Singtel 于周二（6月23日）宣布，已作价约10亿新元，出售其在泰国能源公司Gulf Development中2.8%的股份。

该集团指出，此项交易是通过向机构投资者进行私募配售的方式执行的，将带来约1.4亿新元的累计股权收益。

交易完成后，Singtel仍将持有Gulf Development公司4.95%的股份，估计价值为18亿新元。

DBS集团研究部分析师Sachin Mittal表示，Singtel持有的剩余Gulf Development投资组合“规模适中但不可小觑”。

他指出，卖方持有的剩余股份有90天的锁定期，这表明Singtel打算在近期保留剩余头寸，而非完全退出。

Singtel集团首席财务官Arthur Lang表示：“自上市以来，Gulf Development的股价表现强劲，为Singtel提供了一个极具吸引力的机会来实现价值，并将资本重新分配于增长领域，以推动股东回报。”

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该电信公司于2025年获得了Gulf Development公司7.7%的股份，这是在Intouch Holdings与其最大股东Gulf合并之后，旨在简化Singtel在其泰国联营公司AIS的持股结构。

Lang强调，泰国仍然是Singtel的一个关键市场，该电信公司将通过其在AIS的共同投资以及他们的数据中心合资企业GSA，继续与Gulf Development保持稳固的合伙业务关系。

更接近资本再循环目标

此项交易是Singtel资本再循环计划Singtel28下的最新举措，该计划目前已释放了68亿新元的价值。

Singtel28计划于2024年宣布，是一项旨在将资本转向公司增长领域并提高股息的增长计划。

最初60亿新元的资产回收目标现已提高至90亿新元的中期目标。

该公司表示：“（出售Gulf Development股份的交易）极大地增强了我们资助和维持价值实现股息、价值实现股票回购以及数字基础设施投资的能力，使我们有望在未来几年实现可持续的收益率和增长。”

Mittal将此项交易与Singtel最近剥离其在Bharti Airtel公司0.8%股份的举动相提并论，后一项交易创造了15亿新元的收入，并带来了约11亿新元的收益。

他说道：“尽管Singtel尚未披露所得款项的具体用途，但这与管理层释放价值、为其数据中心业务的增长性资本支出提供资金的策略是一致的。”

在旨在将超额资本返还给股东的Singtel28资本再循环战略下，Singtel进行了一项股票回购。截至6月22日，价值20亿新元的价值实现股票回购计划已动用了约34%的资金。

Singtel在一份声明中表示，公司以6.81亿新元回购并注销了约1.488亿股股票。

该集团指出，若以2026财年的基本净利润进行备考计算，全面执行此项回购将使基本每股收益（EPS）永久性增厚3%。这将使Singtel的每股收益和每股股息走上更高的增长轨道。

Lang表示：“自实施Singtel28计划以来，我们的控股公司折价已大幅收窄，但我们仍然认为，当前的市场估值并未完全反映集团的长期价值。”

今年以来，Singtel的股价已从年初的4.58新元下跌5%，至4.23新元。

周二，Singtel股价收盘报4.35新元，下跌0.01新元，跌幅为0.2%。