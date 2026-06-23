新电信澳洲子公司Optus为2亿新元10年期固定利率票据定价，利率2.84%
募集资金净额将用于资助该子公司的日常业务运营
- 该批票据将从Optus Finance的30亿欧元中期票据计划中提取。 照片来源：《商业时报》资料图
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[新加坡] 主板上市电信公司 Singtel （新电信）周二（6月23日）宣布，其全资澳大利亚子公司Optus已为一笔价值2亿新元的10年期固定利率票据定价，利率为2.84%。
该批票据将于2026年6月30日发行，并于2036年6月30日到期。
该批票据将从Optus的融资与财务部门Optus Finance的30亿欧元（约合44亿新元）中期票据计划中提取。
新电信在一份交易所公告中表示，此次发行是其长期融资策略的一部分，并将延长公司及其子公司的债务期限。
公告补充道，募集资金净额将被兑换成澳元，并由Optus用于资助其日常业务运营。
在此消息公布前，新电信股价周二收于4.35新元，下跌0.2%，即0.01新元。
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