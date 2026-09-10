“一次令人警醒的经历”：总裁谈Embed因拖欠公积金被告上法庭

该金融科技公司面临薪资纠纷及与Income保险的交易被取消，其体育合作伙伴正密切关注事态发展

【新加坡】Embed Financial Group Holdings (EFGH) 首席执行官 Dennis Ng 表示，因未支付公积金 (Central Provident Fund, CPF) 缴交额而被控上法庭并面临执法行动是一次“令人警醒”的经历。与此同时，该公司的主要体育合作伙伴正在密切关注与其的合作关系。

本周早些时候，Income 保险突然终止向 EFGH 出售其数码保险平台 Hive 的拟议交易，使 Embed 公司成为头条新闻。该交易被取消的原因是，当局因 EFGH 被指控未能为六名员工缴交强制性公积金缴交额而对其采取了执法行动。

根据人力部 (Ministry of Manpower, MOM)、公积金局和劳资政纠纷调解联盟 (Tripartite Alliance for Dispute Management, TADM) 在周二（9月8日）发表的一份联合声明，由于 EFGH 未能在法定期限内支付公积金，当局已对其启动刑事诉讼。

人力部正在调查该公司可能存在的违反《雇佣法令》(Employment Act) 中有关不支付工资的行为，而劳资政纠纷调解联盟已收到薪金索赔，目前正在进行调解。

在回应《商业时报》的提问时，Ng 承认了事件对公司运营造成的压力和对员工的影响：“首先，我承认所发生事件对员工造成的影响。我不会轻描淡写或用官方说辞来掩饰，”他说道。“我们对延误表示遗憾，EFGH 将全额结清拖欠的公积金缴交额。”

Ng 也回应了关于公司在陷入困境之际仍与多项体育赛事合作的批评。

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体育合作伙伴密切关注局势

今年早些时候，EFGH 被指定为12月比亚迪新加坡国际马拉松的合作伙伴，并宣布与新加坡国家奥林匹克理事会 (SNOC) 建立为期五年的赞助合伙业务。

EFGH 也在2022年首次赞助环法新加坡绕圈赛后，将其赞助合同再延长三年。该赛事将于11月7日和8日回归。

Ng 说：“EFGH 尚未退出这些合伙业务，并仍然致力于致敬我们所承担的责任。”

他补充说，这些体育赞助承诺是根据独立的合同义务维持的，其资金并非以牺牲员工利益为代价。

SNOC 的一位发言人对事件的发展表示关切：“EFGH 已向我们通报了最新情况。我们对发生此事感到遗憾，并对事态发展表示关切。我们希望悬而未决的事项能以符合各方利益的方式得到解决。”

同样，新加坡国际马拉松首席执行官 Leon Lai 指出，主办方正在评估后续步骤：“我们已注意到有关 EFGH 的报道。这些报道涉及 EFGH 的雇佣事宜，我们不便发表评论。”

“尽管我们正在与 EFGH 确定下一步的行动，但我们想重申，这并不会对由阿迪达斯呈献的比亚迪新加坡国际马拉松的运营产生任何影响。

“该赛事资金仍然充足，并按计划进行。我们将继续专注于为12月的参赛者们办好这项赛事。”

环法 EFGH 新加坡绕圈赛的一位发言人也证实计划保持不变：“我们已了解有关 EFGH 的事宜。环法 EFGH 新加坡绕圈赛将按计划进行。我们的团队仍然全心专注于再次成功举办赛事，所有计划都按期进行。若有任何进展，我们将提供进一步的更新。”

美国上市与未来发展轨迹

EFGH 成立于两年前，目前是一家尚未有营收的初创公司，正在亚洲和非洲进行区域扩张。该公司也正通过与一家特殊目的收购公司 (special purpose acquisition company, Spac) 进行业务合并的方式，寻求在美国公开上市。

Ng 证实，与 Spac 的交易仍在进行中。

他表示：“拟议的上市是我们为业务注资并扩大规模的长期计划的一部分。公积金问题是一个我们打算彻底解决的严重运营问题。上市事宜将继续按照既定的监管和交易流程进行。”

Ng 拒绝透露受拖欠公积金影响的月份数或员工具体人数，并补充说此事仍在法庭审理中，且相关的雇佣索赔受保密调解的约束。

据《海峡时报》报道，检察官称 EFGH 拖欠312,484新元的公积金缴交额。迄今为止，该公司仅向公积金局支付了300新元。

周三，首席执行官办公室集团主管 Lynn Goon 代表 EFGH 出庭时，请求将签署协议的期限延长至本月底，并表示 EFGH 已获得外国投资者的资金。法庭批准了她的延期请求，并命令 EFGH 在9月30日的下一次庭审前支付100,000新元。

当被《商业时报》问及未缴交公积金的原因时，Ng 表示：“我知道这会留下一些未解的疑问，但在法律程序有结果前妄加评论或损害相关人员的隐私是不对的。我可以明确表示的是，EFGH 严肃对待此事，并打算全额结清拖欠的公积金缴交额。”

谈到 Hive 平台收购中断一事，Ng 表示：“关于 Hive，我们尊重 Income 保险的决定。围绕这笔交易的情况涉及我们两个组织之间的讨论，我们认为公开谈论这些讨论是不合适的。我们的重点是以恰当和尊重的方式为此事画上句号。”

EFGH 是一家数码金融基础设施公司，由 Ng 在两年前创立。他曾先后在 Prudential、Allianz 和 Citi 担任高级职位。