A-Sonic Aerospace 寻觅亚细安收购目标，进军科技领域以规划新增长阶段

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该物流与航空集团正展开“激进的”股票回购

A-Sonic Aerospace 首席执行官兼主席 Janet Tan 表示：“我们希望下一次的收购能将我们带入东南亚一个更大的平台和更高的发展轨道。” 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】在航空与物流两大传统业务之外， A-Sonic Aerospace 正向信息技术领域拓展。这家主板上市公司正将目光投向本土区域以寻求增长，积极寻找在亚细安拥有稳固业务基础的收购目标。

首席执行官兼主席 Janet Tan 表示，东南亚是增长所在。她指出，集团的战略是通过扩大业务量来加强其区域网络，从而提高集团的采购能力，并最终提升其盈利。

Tan 补充说，A-Sonic 正在考虑有助于其区域扩张的收购项目，尤其是在公司目前尚未开展业务的地区。

她在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“我们希望下一次的收购能将我们带入东南亚一个更大的平台和更高的发展轨道。”

目前，除新加坡外，该集团还在另外三个亚细安国家开展业务：泰国（曼谷）、越南（胡志明市）和马来西亚（吉隆坡、新山和槟城）。集团早前也曾涉足菲律宾市场，但随后退出。

A-Sonic 的业务网络总共遍及亚洲、欧洲和北美的14个市场，覆盖28个城市。

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在2025财年，集团约一半的年营业额来自中国大陆（业务遍及11个城市）和香港。约四分之一来自澳大利亚悉尼。其次是新加坡和美国，集团在美国的两个城市开展业务。

A-Sonic 有两大业务板块：航空和物流。

其航空部门从事飞机发动机和零部件的采购与销售。物流部门则提供供应链管理服务和解决方案，包括国内和国际多式联运、仓储、配送、清关及机场地勤服务。

航空业务：“低调”运营

A-Sonic 在航空领域的业务一直在萎缩。事实上，在截至2025年12月31日的下半财年，集团的全部营业额都完全来自其物流业务部门。

当被问及退出航空业是否是管理层的刻意决定时，Tan 回答说：“目前，我们只是保持低调。”

她继续说道：“以前，我们购买二手飞机和发动机进行改装和销售；现在，我们只在有机会的时候才这样做……市场存在一些需求，但并不算太好。”她补充说，集团在过去两年没有进行库存采购。

至于航空部门是否会最终被淘汰，她未置可否：“我倾向于认为，当下一个机会来临时，我们随时可以扩大规模，因为我们拥有从飞机发动机和零部件销售、飞机租赁到整机改装和拆解的全方位经验。”

物流业务：受中国市场拖累

集团的物流部门通过两个品牌运营：负责门到门业务的 A-Sonic Logistics，以及主要专注于批发业务的 UBI Logistics。

集团全资拥有 A-Sonic Logistics 品牌下的大部分实体，并在主要业务重心为中国的 UBI Logistics 中持有51%的有效股权。

总体而言，尽管 UBI Logistics 实现了较高的成本节约，但其疲软的业绩拖累了集团的利润增长。

集团2025财年下半年的营业额同比下降了3820万美元，降幅为24.5%。在2月27日发布的财务报表中，公司将这一下滑主要归因于 UBI Logistics 品牌业务萎缩了4010万美元。

据称，业绩贡献减弱是由于海运费率和货运量下降——这是美国总统 Donald Trump 实施一系列“解放日”关税的结果——以及来自中国、香港和澳大利亚的营业额减少所致。

谈及 UBI Logistics 的业绩，Tan 表示该部门正在收窄亏损，并强调了其在中国的广泛业务网络。她补充说，自己对其估值前景保持乐观。

尽管收入下降，A-Sonic 在2025财年下半年的净利润仍录得16.5%的增长，从去年同期的220万美元增至260万美元。

信息技术：新领域

A-Sonic 于2003年成立并上市后，航空业务一直是其运营支柱。几年后，集团将业务扩展到物流领域。

第三个增长引擎可能很快就会出现。

该公司正通过一家全资子公司，按计划收购信息技术公司 RES Malaysia 55%的股份——这笔交易于今年2月首次宣布。收购完成后，RES 公司、其两家全资子公司以及其在一家联营公司中持有的30%股份，都将并入 A-Sonic 集团。

Tan 表示，此举将使集团的信息技术部门从成本中心转变为利润中心，并有助于 A-Sonic 推进其在数字化、自动化和人工智能方面的努力。

她补充说，虽然信息技术业务在初期可能不会成为集团的主要收入来源，但公司的计划是通过收购或内生增长的方式，继续将其发展壮大。

前景如何？

截至周五（6月26日）收盘，A-Sonic 的股价为0.50新元，与其2025财年每股0.6155新元的净资产值相比，折让约18.8%。

根据新加坡交易所6月2日的市场更新报告，在2026年的前五个月，该公司通过场内收购方式，以每股0.527新元的平均价格回购了超过390万股股票，总耗资约210万新元。

辉立证券研究（Phillip Securities Research）研究部主管 Paul Chew 在4月1日的一份报告中指出，A-Sonic 一直在持续回购股票，以缩小股价与其账面价值之间的折让。他认为，公司充裕的现金储备为其非内生性增长提供了途径。

Chew 形容 A-Sonic 在2025财年回购的260万股股票是“有记录以来最激进的”。当时的最高回购价为每股0.535新元。

作为最大股东，Tan（截至5月底持有公司约三分之二的流通股）对公司的长期前景仍然充满信心，尽管面临着中国物流需求疲软等挑战。

“看着麻雀，”她说，将 A-Sonic 比作一只因体型小而无法像大鸟那样高飞远翔的小鸟。在她看来，收购将为集团带来其所需的规模。“它终将展翅高飞。”