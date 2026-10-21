报告：东南亚数码经济商品交易总额（GMV）预计在2026年达到3680亿美元，2035年达到1.1万亿美元

新加坡在生成式人工智能采纳方面领先区域，越南的日活跃用户比例最高

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【新加坡】在电子商务扩张和加速采纳人工智能的推动下，东南亚数码经济的商品交易总额（GMV）预计将在2026年增长17%，达到3680亿美元。

根据贝恩公司（Bain）、Google和淡马锡（Temasek Holdings）于周三（10月21日）发布的《2026年东南亚数码经济报告》（e-Conomy SEA 2026），尽管企业面临宏观经济和地缘政治的挑战，该地区的商品交易总额预计到2035年仍将达到1.1万亿美元。

该报告涵盖了东南亚的10个市场：印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国、越南、文莱、柬埔寨、老挝和缅甸。

贝恩公司合伙人Florian Hoppe告诉《商业时报》：“人工智能帮助为数码经济释放了额外的价值和增长，我们认为这对该地区总体而言是积极的。”

淡马锡全球投资亚太区（不包括中国和印度）负责人Fock Wai Hoong表示，尽管人工智能已成为东南亚数码经济的增长动力，但如果其生成的内容被认为不真实或质量低下，人们就会失去兴趣。

他表示，这项技术的采纳仍处于早期阶段，所有人都在探索人工智能工具的用途。“目前还在进行一些调整，我相信未来某个时候它会得到广泛应用。”

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Hoppe指出，人工智能现在已经“好很多了”，能够生成质量相当高的内容，尤其是在为电商卖家以短视频形式展示产品方面。

在数码经济领域，电子商务将贡献大部分增长，预计其商品交易总额将在2026年达到2260亿美元，2035年达到8200亿美元。该行业正通过忠诚度计划、免费送货和更广泛的商品选择等方式，加强在东南亚的用户参与度和市场渗透率。

融资与退出

在东南亚，融资重心已转向后期阶段的公司。2026年上半年，后期融资总额达到29亿美元，高于2025年上半年的13亿美元和2025年下半年的21亿美元。

Fock表示，这反映了投资者对单位经济效益和规模化能力的关注，这也是过去几年市场投资的主题之一。

早期融资仅略有增长，2026年上半年融资金额约为5.8亿美元，而去年同期为5.3亿美元。

Fock指出，过去几年的市场主旋律一直是回报。“很明显，如果你不能证明有回报，就无法真正投资于早期初创公司；没有人会给你钱。”

后期融资的增加也有积极的一面，因为新投资者为早期投资者提供了退出和变现的机会，使资本得以回收并进行再分配。当风险投资基金获得退出并展示回报时，这有助于转动其增长飞轮。

Fock说：“你会看到，这将逐步吸引更多投资。”

对拥有人工智能产品的初创公司的投资有所增加，2026年上半年达到32亿美元，而2025年同期为9亿美元。按交易数量计算，人工智能领域的融资占东南亚早期阶段投资的50%以上，占总融资金额的80%。

但Fock表示，尽管与美国等更大市场相比，这里的人工智能融资金额可能显得较小，但仍然存在具吸引力的机会。

他指出，东南亚首次公开募股（Initial Public Offering, IPO）的募资额回升是一个令人鼓舞的迹象，表明该地区的公开市场可以成为一条可行的退出途径。

IPO募资额从2024年的37亿美元增至2025年的68亿美元，并在2026年上半年达到31亿美元，而2025年同期为14亿美元。

尽管最近在新加坡交易所上市的一些公司在挂牌后表现不佳，但Fock指出，资本市场会经历周期和波动。他认为，当宏观经济条件和地缘政治动态有利时，区域性交易所已经证明有能力提供可行的退出渠道。

他补充道：“当所有条件都具备时，这些对公司来说是非常真实且关键的退出途径。”

新加坡在区域人工智能采纳方面领先

在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，约有58%的劳动人口（即2.43亿人）现在使用生成式人工智能（GenAI）。

报告强调，生成式人工智能仅用三年时间就达到了互联网耗时十多年才企及的里程碑。

在生成式人工智能的采纳方面，新加坡领先该地区，马来西亚和越南分列第二和第三。新加坡在人均生成式AI使用量、周活跃用户以及渗透率方面也领先东南亚。

然而，越南在日活跃用户方面处于领先地位，其生成式人工智能的日活跃用户占其互联网总人口的26%。

虽然印度尼西亚和菲律宾在人工智能采纳方面落后于其他东南亚市场，但Hoppe指出，使用成本的降低将是推动这些市场采纳率上升的重要驱动力。

他指出，尽管东南亚每个市场各不相同，但消费者和企业最终会找到适合自己需求的人工智能模型。

Fock说：“人们会找到适合特定任务的正确模型。你不需要用最强大的模型来比较两支网球拍，这完全没有意义。”