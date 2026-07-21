Tracxn报告：2026年上半年东南亚金融科技融资额降至6.82亿美元

较2025年上半年的7.11亿美元下降4%

2026年上半年，总部位于新加坡的金融科技公司获得了东南亚地区大部分的金融科技融资，总额达5.35亿美元。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡讯】东南亚金融科技领域在2026年上半年获得了6.82亿美元的融资。

数据平台Tracxn的报告显示，这一数额较2025年上半年的7.11亿美元下降了4%。

总部位于新加坡的金融科技公司获得了2026年上半年东南亚地区金融科技融资的大部分，融资金额达5.35亿美元。

紧随其后的是菲律宾，融资额为6200万美元，其中金融科技公司Salmon Group通过单轮融资就筹集了6000万美元。位居第三的是马来西亚，融资额为4250万美元。

从融资阶段来看，2026年上半年的种子轮投资额从去年同期的5380万美元增至7810万美元，增长了45%。

后期阶段投资额在2026年上半年从去年同期的4.58亿美元降至4.51亿美元，下降了2%。

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早期阶段投资在2026年上半年降幅最大，从2025年上半年的1.99亿美元降至1.53亿美元，降幅为23%。

这反映出投资者更倾向于支持新创意和已证明实力的后期初创公司，同时减少了对风险较高的公司成长阶段的投资。

融资轮次从2025年上半年的50轮降至今年同期的34轮。

在2026年上半年，Airwallex和Eden’s Capital是仅有的两家完成上亿美元融资的金融科技初创公司。

支付服务平台Airwallex在H轮融资中筹集了3.2亿美元。与此同时，代币化交易平台Edena Capital在D轮融资中筹集了1亿美元。

2026年上半年仅发生了六起收购案，与去年同期的11起相比下降了45%。

在此期间，财富咨询平台Finergic被HCL Technologies以1470万美元的价格收购。这是2026年上半年交易额最高的收购案。

2026年上半年没有通过首次公开募股（IPO）实现退出的案例，而2025年上半年则有一例。

退出所需的时间正在变长，2026年上半年完成收购的公司从首轮融资到被收购平均耗时20.4年。

这些被收购的公司平均融资总额为1470万美元。