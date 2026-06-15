标普500指数预计将面临持续下行动能

自今年3月31日从6316点的波段低点稳步上涨后，标普500指数在截至撰稿时，已从6月2日形成的7620点波段高点回调了3%。此轮下跌主要归因于人工智能（AI）交易热潮的回落，以及市场对美国利率将在更长时间内保持高位的担忧。

自3月份触底以来，人工智能交易在经历了一轮猛烈上涨后有所降温。6月初，在 Broadcom 公布第二季度财报后，科技板块股票出现回调，原因是该公司的业绩指引未能达到市场对人工智能芯片销售的过高预期。

此外，2026年5月强于预期的非农就业数据也引发了市场对利率可能在更长时间内保持高位的担忧。5月份非农就业总人数增加了17.2万人，远高于8.5万人的预测值。

2026年3月和4月的就业数据也从此前的报告基础上向上修正了9.3万人。鉴于通胀率居高不下，市场预计美联储将在今年剩余时间内维持利率稳定，并可能在明年初加息。

从技术角度来看，标普500指数近期已显露疲态。该指数于6月5日跌破20日简单移动平均线（SMA），这是短期价格趋势出现新疲软的迹象。自5月中旬以来，平滑异同移动平均线（MACD）技术指标也形成了看跌背离信号，尽管指数创出更高的高点，但MACD却形成了看跌交叉和更低的高点。这表明上升势头正在减弱。

总而言之，在人工智能交易热潮回落和市场对高利率将维持更长时间的担忧推动下，标普500指数短期内可能面临持续的下行动能。标普500指数或将继续回调，在7100点至7300点区间寻求支撑，该区间是基于6316点波段低点和7620点波段高点计算出的23.8%至38.2%斐波那契回撤位。这也将与对中期50日简单移动平均线的回测同时发生。

作者是 Phillip Securities Research 的研究分析师